Odvetnica hrvaške nosečnice: Feticid ni enako kot evtanazija

Če jo bo tudi drugostopenjski odbor za etiko zavrnil, ne obstaja nikakršna pravna dilema, da se lahko problem reši v Sloveniji, je dodala. Če pa se bodo stvari še naprej razvijale tako, kot so se do zdaj, bo primer dobil pravni in sodni epilog, je sporočila odvetnica, ki sicer ni želela napovedovati nadaljnjih korakov.

Pojasnila je, da so v petek predali vse pritožbe na odločitev prvostopenjskih komisij v štirih zagrebških bolnišnicah, drugostopenjska komisija pa mora zdaj v osmih dneh odločiti, ali bo prekinitev nosečnosti v šestem mesecu v omenjenem primeru lahko opravljena na Hrvaškem. Na vprašanje, ali bo njena stranka v torek odšla v Slovenijo, je dejala, da bo "do zadnjega" čakala na odgovor hrvaške zdravstvene komisije, preden bo sprejela odločitev.

Okrcala je tudi ministra za zdravje Vilija Beroša, ki je v petek izjavil, da je "govoril s 40 ginekologi in da obstajata možnost preživetja ploda in nekakšna možnost njegovega zdravljenja". Jurićeva pravi, da se ni z njeno stranko nikoli nihče pogovarjal na tak način: "Ko so bile opravljene preiskave, ultrazvok in magnetna resonanca, je bilo rečeno le, da je stanje skrajno resno in neugodno. Da gre za tumor in da je zelo verjetno, da bo plod umrl že v trebuhu, če se bo morda vseeno rodil, pa ne bo preživel. Četudi bi preživel, pa bi vegetiral kot rastlina," je ministru očitala nepremišljen javni nastop brez vpogleda v zdravstveni karton pacientke.