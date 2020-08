Heidi Klum zanika govorice: Nikoli nisem potovala z letalom Jeffreyja Epsteina

Potem ko je newyorška okrožna sodnica Loretta Preska odobrila objavo več kot 80 dokumentov o Ghislaine Maxwell iz sodnega procesa v letu 2015, so v javnost prišla nova imena, ki jih je Virginia Roberts Giuffre takrat navedla kot znance in prijatelje pokojnega pedofila Jeffreyja Epsteina. Med njimi je tudi manekenka Heidi Klum, ki pa odgovarja, da se je njeno ime po pomoti znašlo na seznamu.

47-letnaHeidi Klum se je odzvala na trditve, da naj bi letela z zasebnim letalom pokojnega obsojenega poslovneža Jeffreyja Epsteina. V dokumentih, ki so jih po odločitvi sodnice Lorette Preska odpečatili, so navedena imena številnih zvezdnikov, ki so se družili z Epsteinom, med njimi naj bi bila tudi Klumova. Dokumenti so bili sicer del tožbe Virginie Robert Giuffre proti Ghislaine Maxwell zaradi obrekovanja. Odvetnik 47-letne manekenke pravi, da so trditve Guiffrejeve popolnoma napačne: "Vsaka omemba Heidi Klum v povezavi z Jeffreyjem Epsteinom je popolnoma napačna. Ime in začetnice manekenke niso vključene v nobeno poročilo letov. Na seznamu potnikov je veliko znanih ljudi, a Heidi ni ena od njih. Razlaga za to pa je preprosta. Nikoli ni bila na nobenem letalu gospoda Epsteina. In to zato, ker ga ni poznala in ni letovala na njegov otok."

Manekenka je v izjavi za portal People dejala: "Spremljam novice in opazila sem, da so me uvrstili na seznam potnikov enega od letov gospoda Epsteina. To ne drži. Nisem ga poznala in zato tudi nikoli nisem bila na njegovih letalih, v njegovem domu ali na njegovem otoku. Želim spregovoriti, ker nočem biti lažno povezana z gospodom in celotno grozljivo zgodbo, ki se plete okrog njega." V izjavi je nadaljevala s svojim pogledom na celotno situacijo: "Stojim za besedami žrtev, ki so se tako pogumno oglasile, in želim, da bi resnica prišla na dan in bi zavladala pravičnost."

