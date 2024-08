Odvetnik osumljenca: 'Načrti za napad so bili zgolj fantazije'

19-letnega Avstrijca, čigar ime zaradi avstrijskih pravil o zasebnosti ni bilo objavljeno, so aretirali prejšnjo sredo. On je eden od treh ljudi, ki so jih pridržali. Nekaj ur pozneje so organizatorji odpovedali koncerte, ki bi jih imela Taylor Swift v četrtek, petek in soboto na stadionu Ernst Happel v avstrijski prestolnici. Oboževalci so bili zaradi odločitve povsem potrti.

Avstrijski uradniki so povedali, da je osumljenec želel izvesti napad zunaj stadiona in pri tem z noži ali doma narejenim razstrelivom ubiti čim več ljudi. Pravijo, da so preiskovalci med hišno preiskavo pri osumljencu našli kemične snovi in tehnične naprave, poroča AP.