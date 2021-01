Odvetnik Smiljane Srnec: Pričakujem razveljavitev sodbe

Hrvaško vrhovno sodišče je danes pripravilo javno sejo glede pritožbe Smiljane Srnec na sodbo, s katero jo je sodišče 30. junija lani obsodilo na 15 let zaporne kazni zaradi umora sestre Jasmine Dominić poleti 2000. To je tudi najvišja možna kazen v Republiki Hrvaški.

Na sled zločina, ki je pretresel Hrvaško, so preiskovalci prišli 16. februarja 2019. Truplo pokojne Jasmine je bilo skoraj 19 let skrito v zamrzovalni skrinji družinske hiše v Palovcu, kjer je Smiljana živela s svojo družino in mamo. Slednja je sicer večino časa preživela v tujini, kjer je tudi delala, občasno pa se je vračala v rodni Palovec.

Kaznivo dejanje je bilo kvalificirano kot umor, kazen 15 let zapora, ki jo je 45-letnici izreklo prvostopenjsko sodišče, pa je najvišja možna. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Čakovski odvetnik Golubić je pritožbo na 77 straneh vložil v roku – 14. septembra letos. Vrhovno sodišče, ki je prejelo celoten spis, je po preučitvi razpisalo javno sejo. Na njej je tudi obtožena dobila možnost nagovora sodnega senata, ki pa je zaradi koronskih ukrepov potekal po videopovezavi iz varaždinskega zapora, kjer je v priporu.

Eden izmed pomembnejših delov pritožbe se nanaša na nasprotje med vsebino obrazložitve in samo sodbo – glede na to, kar je navedeno v zapisnikih s sojenja. To se je sicer pričelo 15. oktobra 2019 in končalo 30. junija lani. Po mnenju obrambe je prišlo do bistvenih kršitev določb zakona o kazenskem postopku, kar je tudi edini temeljni razlog, da bi bilo sodbo treba razveljaviti. Z višino kazni se obramba tako ni niti ubadala.

Ob bistvenih kršitvah določb zakona o kazenskem postopku – če vrhovno sodišče ugodi pritožbi – o kazni tako sploh ne bi več razpravljali, sodbo bi razveljavili, sojenje pa bi morda prevzel drug sodnik.

Odločitev o pritožbi bo po besedah sodnika Kosa pisno sporočilo varaždinsko prvostopenjsko sodišče.

Za odvetnika sporno tudi vprašanje točnega časa umora

Po mnenju zagovornika obtožene je prav tako sporno – in to je tudi obširno navedel v pritožbi – vprašanje natančnega časa, ko se je umor zgodil. V pritožbi namreč trdi, da preiskovalci sploh niso ugotovili, kdaj je bila Jasmina umorjena, kaj šele kaj se je leta 2000 sploh zgodilo.

"Ni mogoče brez dvoma ugotoviti, kdo je storil to kaznivo dejanje. Napačna je predpostavka, da je glede na čas in kraj dejanja to lahko storila samo obtožena. Indici, na katerih temelji sodba, so napačne. Obtožena sploh ni dobila priložnosti, da se brani," je navedel odvetnik.

Prav tako je dejal, da žrtev v času izginotja ni živela v Zagrebu. Policisti so po njegovih besedah podali napačne obtožbe, pri obdukciji trupla pa da so sodelovale pristranske osebe. "Ni bilo ugotovljeno, čigavi so najdeni lasje. DNK sledi so bile popolnoma ohranjene, strokovnjak, ki jih je analiziral, pa se je osredotočil na mesto, za katero je vedel, da bo DNK propadla," pravi Golubić. Poudaril je še, da je bilo okoli skrinje veliko oseb, ogled in preiskava pa da sta bila izvedena nestrokovno. Možje v modrem se poleg tega naj ne bi niti zmenili za moško sled na nogavici, s katero je bilo truplo zvezano.

"Obtožena ni mogla sama premikati skrinje po hiši," je dodal ter se navezal na pri Srnečevi diagnosticirano skoliozo. Sodišče naj bi sicer zavrnilo zdravniški pregled obtožene. Povedal je še, da so starši podali lažno prijavo glede Jasmininega izginotja.