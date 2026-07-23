Odvetnik Srba, ki ga je skoraj posesalo iz letala: Odškodnina bo ogromna

Srbski državljan Ljubiša Karović je pred dvema tednoma na letu iz Soluna v Nemčijo doživel pravo nočno moro. Del poškodovanega motorja se je odtrgal in zadel okno potniške kabine, to pa je nato počilo in skozenj skoraj posesalo moškega, ki je sedel ob njem. Pred gotovo smrtjo je Srba rešilo več dejavnikov – pas, s katerim je bil pripet, žena, ki ga je nemudoma prijela, in več potnikov. A seveda je ni odnesel brez praske. Karović je tudi po tem, ko so ga potegnili nazaj v potniško kabino, večkrat izgubil zavest, okoli vratu pa zdaj nosi posebno opornico, po šestih tednih se bo moral vrniti v bolnišnico, kjer bodo preverili, ali bo potreboval operacijo.

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Vse od incidenta je njegov odvetnik Vasilis Cijaras govoril z več pričami, pozorno pa spremlja tudi potek preiskave. "Dokler ne bomo imeli celotne slike celotnega primera, ne morem govoriti o odškodnini. Visoka bo. Prepričan sem, da visoka," je zagotovil. Pojasnil je, da bi njegova stranka gotovo umrla, če ne bi bila pripeta z varnostnim pasom, saj da ga je skozi okno letala posrkalo vse do prsi, zunaj letala pa da je ostal več minut, četudi Ryanair trdi, da je to laž. Da je namreč Karović skozi okno letala visel več kot dve minuti, je namreč poleg njegove žene potrdila vsaj še ena potnica, ki ni v sorodu z njim, piše Telegraf.rs.

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Cijaras je poudaril, da je vse informacije dobil od njegove soproge in drugih potnikov na letalu. "Žena je videla vse. Bil sem šokiran, ko mi je povedala, da je bil njen soprog, ko so ga uspeli potegniti v kabino, v obraz kot goba – otekel in iznakažen. Mislili so, da je mrtev. Nato pa so mu začeli masirati obraz in šele čez nekaj minut se je ta vrnil v normalno stanje," je opisal pripoved Karovićeve soproge in še ene potnice, ki je sedela v bližini. Zdaj čaka na vsa tehnična poročila Nacionalnega odbora za varnost v prometu in tudi njihovega tehnika. "Šele ko bomo imeli vse podatke, bomo lahko govorili o odškodnini," je jasen. Trenutno tudi še ni prepričan, v kateri državi bodo sicer odškodnino zahtevali, ko bo znano, kdo je odgovoren.