Odvetniki Virginie Giuffre zahtevajo dokaze o tem, da se princ Andrew ne more potiti

V sodnem dokumentu, ki so ga vložili v četrtek, Giuffrejevi odvetniki zahtevajo tudi vse dokumente o osebah, s katerimi se je Andrew srečal v restavraciji Pizza Express v Wokingu v Angliji ali v nočnem klubu Club Tramp v Londonu, ter na njegovo potovanje v in iz teh krajev, poroča CNN .

V intervjuju za BBC je Andrew leta 2019 povedal, da je leta 2001, v noči ko naj bi imel spolne odnose z Giuffrejevo, svojo starejšo hčer peljal na zabavo v picerijo. V intervjuju je dejal še, da se že več let ne poti, s tem pa je želel ovreči Giuffrejine trditve, med drugim rekla, da se je, preden sta imela spolne odnose v Londonu, močno potil. "Ne spomnim se, da bi kdaj srečal to damo," je dejal o Giuffrejevi.

Giuffrejeva je leta 2019 v intervjuju za BBC pojasnila, da so jo odpeljali v nočni klub Tramp, kjer naj bi jo Andrew prosil za ples, pri tem pa naj bi se močno potil. Njeni odvetniki so zahtevali tudi vso dokumentacijo o Andrewjevih potovanjih z Epsteinovimi letali, pa tudi o njegovih potovanjih na Florido, v New York, Novo Mehiko in Deviške otoke. Zahtevali so tudi dokumentacijo o "darilih in drugih vrednih predmetih", ki jih je Andrew prejel od Epsteina ali Maxwellove, "vključno z lutkami."

Ustna obravnava je sicer predvidena za 4. januar, pričakuje se, da bodo odvetniki 61-letnega princa zahtevali, da se tožbo zavrne. Giuffrejini odvetniki so dejali, da zahtevek nima "nobene pravne ali dejanske podlage" in pozvali sodišče, naj ga zavrne.

Hkrati pa so ameriški sodniki odločili, da bodo sicer zaupno poravnavo med Epsteinom in Giuffrejevo iz leta 2009, prihodnji teden javno objavili. V dokumentu naj bi bil namreč omenjen tudi Andrew.