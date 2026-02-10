Naslovnica
Tujina

Odvisnost pri otrocih? Prelomni sodni proces proti Meti in Alphabetu

Los Angeles, 10. 02. 2026 08.51 pred 59 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Ne.M. STA
Otroci in tablice

Z uvodnima nagovoroma tožnikov in obrambe se je v ponedeljek v Los Angelesu začel prelomni sodni proces proti tehnološkima velikanoma Meti in Alphabetu zaradi povzročanja odvisnosti pri otrocih. Gre le za eno v vrsti podobnih tožb, ki so jim letos v ZDA izpostavljeni družbeni mediji, poročajo ameriški mediji.

Tožba v Los Angelesu proti lastnikoma Instagrama in YouTuba se osredotoča na trditve 20-letne ženske, identificirane kot Kayley GM, ki trdi, da je kot otrok padla v odvisnost od družbenih medijev in je imela velike duševne težave, poroča televizija ABC.

Odvetnik Mark Lanier, ki zastopa še dva druga tožnika, je dejal, da sta Google - hčerinska družba Alphabeta in lastnik YouTuba - ter Meta namenoma oblikovala svoja produkta Instagram in YouTube, da povzročita odvisnost pri uporabnikih, saj je ta dobičkonosna.

Odvetnik pravi, da gre za podobno tožbo, kot so bile tiste, ki so od tobačne industrije izterjale milijarde dolarjev odškodnin ravno zaradi namernega povzročanja odvisnosti.
Odvetnik pravi, da gre za podobno tožbo, kot so bile tiste, ki so od tobačne industrije izterjale milijarde dolarjev odškodnin ravno zaradi namernega povzročanja odvisnosti.
FOTO: Shutterstock

"Pokazal vam bom, kako sta dve najbogatejši podjetji ustvarili odvisnost v možganih otrok, in to namerno," je poroti povedal Lanier. Napovedal je, da bo skozi proces predstavil dokaze na podlagi izjav uslužbencev obeh podjetij, pa tudi znanstvenikov, da bo jasno, zakaj ni mogoče enostavno prenehati uporabljati družbenih medijev.

"Instagram nenehno nalaga filtrirane podrobnosti življenj ljudi, uporabniki pa nenehno čakajo na družbeno potrditev. YouTube medtem predvaja naslednji video, še preden se lahko uporabnik odloči, da bo prenehal gledati, pri čemer uporablja algoritem, ki se uči, kaj človeka zanima, in mu to predvaja, če želi ali ne," je povedal Lanier.

Dejal je, da gre za podobno tožbo, kot so bile tiste, ki so od tobačne industrije izterjale milijarde dolarjev odškodnin ravno zaradi namernega povzročanja odvisnosti. Tudi odvisnost od družbenih medijev naj bi povzročala depresijo, motnje v prehranjevanju, psihološke težave in samomore ter zahtevala zdravljenje.

Prihodnji teden zaslišanja direktorjev

Prihodnji teden bo zaslišan glavni izvršni direktor Mete Mark Zuckerberg, na klopi za priče pa se bodo znašli tudi direktor Instagrama Adam Mosseri, direktor YouTuba Neil Mohan in drugi.

Mark Zuckerberg
Mark Zuckerberg
FOTO: AP

Tožena sta bila tudi TikTok in Snap, vendar pa so se odgovorni pred začetkom procesa poravnali za neznano vsoto.

Tožba naj bi sicer služila kot prelomnica za vse druge podobne tožbe proti družbenim medijem po ZDA v tem letu, poroča ABC.

Trdijo, da jih ščiti zakon; tožbe zavračajo

Podjetja trdijo, da jih pred tožbami ščiti zvezni zakon o dostojnosti v komunikacijah, ki med drugim pravi, da podjetja niso odgovorna za objave uporabnikov, vendar pa je Lanier zatrdil, da gre bolj za namerno povzročanje odvisnosti pri uporabnikih. Gre za argument, ki je uspel pri tožbah proti tobačni industriji.

"V velikem obsegu si izposojajo vedenjske in nevrobiološke tehnike, ki jih uporabljajo igralni avtomati in izkorišča tobačna industrija. Namerno so vgradili v svoje izdelke vrsto oblikovnih značilnosti, namenjenih povečanju zanimanja mladih, da bi povečali prihodke iz oglaševanja," je mogoče brati v tožbi.

V ponedeljek se je v Novi Mehiki začel proces v podobni tožbi zvezne države proti Meti, kar je le ena od 40 podobnih tožb zveznih držav, junija pa se bo proti Zuckerbergovemu podjetju začel še sodni proces na zveznem sodišču v kalifornijskem Oaklandu, kjer zaradi škode otrokom tožijo šolska okrožja. S podobnimi tožbami se po več kot desetih zveznih državah sooča tudi TikTok.

Tehnološka podjetja tožbe zavračajo in trdijo, da so uvedla vrsto zaščitnih ukrepov. Predstavnik Mete je pred kratkim zatrdil, da bodo dokazali, da so bili dolga leta zavezani varnosti mladih. Tiskovni predstavnik YouTuba pa je zatrdil, da obtožbe ne temeljijo na dejstvih, saj si prizadevajo za ustvarjanje zdravih izkušenj za mlade, poroča ABC.

Tudi v Sloveniji je vlada minuli teden potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let.
Tudi v Sloveniji je vlada minuli teden potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let.
FOTO: Shutterstock

 

Tuje države z novimi zakoni, tudi v Sloveniji izhodišča

Tuje države medtem sprejemajo nove zakone za omejitev družbenih medijev za otroke. Francoski zakonodajalci so januarja odobrili zakon, ki prepoveduje družbene medije za otroke, mlajše od 15 let, v Avstraliji pa so družbena omrežja sama preklicala dostop do približno 4,7 milijona računov, ki so bili identificirani kot računi otrok, odkar je država prepovedala uporabo platform osebam, mlajšim od 16 let.

Britanska vlada je prejšnji mesec prav tako napovedala, da bo razmislila o prepovedi uporabe družbenih omrežij za mlade najstnike in zaostruje zakone, namenjene zaščiti otrok pred škodljivimi vsebinami in prekomernim časom, preživetim pred zaslonom, navaja ABC.

Tudi v Sloveniji je vlada minuli teden potrdila izhodišča za pripravo zakonske omejitve uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let.

Poglavja:
Na vrh Zaslišanja Zavračajo tožbe Novi zakoni
meta alphabet odvisnost otroci tožba zda družbeni mediji

