Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, sodišču pa se je javil med vožnjo

Moški iz Michigana se je sam spravil v še večjo godljo. 44-letni Corey Harris se je 15. maja udeležil zaslišanja zaradi odvzetega vozniškega dovoljenja. V videoposnetku, ki je medtem postal viralen, se je Harris obravnavi, ker je zamujal, pridružil preko videoklica. A neverjetno, iz posnetka je razvidno, da sedi za volanom in išče parkirišče. Šokirani sodnik je obtoženca vprašal, ali pravkar vozi. Harris mu je odgovoril, da se pelje k zdravniku in da potrebuje trenutek, da parkira.

Sodnik ni mogel verjeti, kaj vidi. Ko je Harris parkiral, je sodnik potrdil, da je Harris vozil kljub začasnemu odvzemu vozniškega dovoljenja. Ko ga sodnik opomni, da nima vozniškega dovoljenja, Harris dojame, kaj je pravkar storil pred kamero. "Sploh ne vem, zakaj bi to storili," je po premoru dejal sodnik, preden je Harrisu preklical varščino in odredil, da se mora do 18. ure tistega dne zglasiti v zaporu okrožja Washtenaw, če se ne zglasi, pa bo zanj izdan sodni nalog brez varščine.