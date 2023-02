Odvzem britanskega državljanstva pripadnici IS je bil zakonit

Posebna pritožbena komisija za migracije je danes odločila, da je bil odvzem britanskega državljanstva Shamimi Begum zakonit. Na petdnevnem zaslišanju novembra lani so njeni odvetniki trdili, da bi moralo britansko notranje ministrstvo pred odvzemom državljanstva raziskati, ali je bilo dekle žrtev trgovine z ljudmi.

Ob današnji odločitvi komisije so bili do sodbe kritični in so jo označili za izgubljeno priložnost za odpravo hude napake in krivice. Kot so dodali, bodo uporabili vse možne pravne poti za izpodbijanje te odločitve.

Komisija je sicer ugotovila, da obstaja verodostojen sum, da je bila Begumova novačena in žrtev trgovine z ljudmi, a je obstoj tega suma nezadosten razlog za upoštevanje njenih argumentov, da so ji bile z odvzemom državljanstva kršene človekove pravice. Sodnik je zapisal, da bi morali svetovalci na notranjem ministrstvu sicer premisliti in oceniti, ali je bilo njeno potovanje v Sirijo zares prostovoljno.

Begumova je danes stara 23 let in živi v begunskem taborišču v Siriji. Leta 2015 je z dvema sošolkama odpotovala v Sirijo, da bi se pridružila teroristični skupini Islamska država. Februarja 2019 se je nato pojavila na naslovnicah svetovnih medijev, ko je javno pozvala britansko vlado, naj ji dovoli vrnitev v domovino zaradi rojstva sina.