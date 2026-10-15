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Odvzem spanca, polivanje z vodo, elektrošoki: Maduro zanika nove obtožbe

New York, 15. 10. 2026 19.55 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Madura in ženo prepeljali v New York

Ameriški tožilci venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru in njegovi ženi očitajo, da sta več kot dve desetletji nadzorovala sistem mučenja in politične represije ter celo dajala navodila za ravnanje z zaporniki. Zakonca sta na sodišču v New Yorku vse obtožbe zavrnila.

Konvoj, v katerem naj bi bil Maduro
Konvoj, v katerem naj bi bil Maduro
FOTO: Profimedia

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro in njegova žena Cilia Flores sta na sodišču v New Yorku zavrnila krivdo po novih obtožbah o "zaroti za izvrševanje mučenja", ki so bile javno razkrite prejšnji teden, navaja Al Jazeera.

Maduro in Floresova sta se v četrtek pojavila pred sodiščem v New Yorku, potem ko so ju januarja v ameriški vojaški operaciji odpeljali iz Caracasa v ZDA. Par je že pred tem zavrnil krivdo po več drugih obtožbah, med drugim zaradi narkoterorizma, zarote za uvoz kokaina ter posedovanja mitraljezov in drugih uničevalnih orožij.

Policija pred sodiščem v New Yorku
Policija pred sodiščem v New Yorku
FOTO: Profimedia

Maduro je na januarskem zaslišanju, le nekaj dni po prijetju, na kratko spregovoril: "Nedolžen sem. Nisem kriv. Sem pošten človek. Še vedno sem predsednik svoje države," je dejal in dodal, da je bil "ugrabljen".

'Zarota za izvrševanje mučenja'

Ameriški tožilec Jamie McDonald je prejšnji teden dejal, da sta zakonca več kot dve desetletji sodelovala v "zaroti za izvrševanje mučenja, vključno z mučenjem državljanov ZDA", poleg kaznivih dejanj, povezanih s preprodajo drog in orožjem, zaradi katerih sta že obtožena.

V novi obtožnici piše, da naj bi Maduro in Floresova nadzorovala sistem mučenja, samovoljnih pridržanj in nasilja, s katerim naj bi obračunavala z ljudmi, ki so jih oblasti dojemale kot nelojalne ali kot grožnjo nezakonitim dejavnostim trgovine z mamili. Sistem naj bi bil hkrati tudi sredstvo za zatiranje politične opozicije.

Tožilci navajajo več primerov, v katerih naj bi Maduro in Floresova osebno določila tarče represije, zahtevala poročila o poteku mučenja ali celo predlagala metode zasliševanja.

'Pritisnite jih še močneje'

Po navedbah obtožnice je Maduro leta 2014 podrejene spodbujal, naj bodo pri pridobivanju informacij od pridržanih vojakov še bolj agresivni. "Pritisnite jih še močneje," naj bi dejal. V drugem primeru naj bi predlagal odvzem spanca ter polivanje zapornikov z vodo.

Med zlorabami, storjenimi v času njegove vladavine, obtožnica omenja pretepanje, elektrošoke in grožnje družinskim članom pridržanih. Ameriški tožilci sicer Madura in Floresove ne obtožujejo, da bi pri mučenju osebno sodelovala.

Preberi še Po kokainu še mučenje: ZDA razširile obtožnico proti Maduru

Maduro je predsednik Venezuele od leta 2013. Njegove ponovne izvolitve, nazadnje leta 2024, so večkrat izpodbijali opozicijski politiki in mednarodni opazovalci.

Po njegovem januarskem prijetju državo kot začasna predsednica vodi podpredsednica Delcy Rodríguez. Ta je ameriško operacijo sprva označila za "nezakonito in nelegitimno ugrabitev", pozneje pa je ohranila tesne stike z administracijo predsednika Donalda Trumpa, med drugim pri odpiranju venezuelskega naftnega sektorja tujim vlagateljem.

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