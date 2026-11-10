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Pot okoli sveta se je končala: v Singapurju zasegli Odyssey

Singapur, 10. 11. 2026 14.24 pred 2 urama 2 min branja 6

Avtor:
N.L.
Zasidrana potniška križarka Odyssey

Saga okoli ameriške potniške križarke Odyssey, ki se je pred dvema letoma odpravila na triletno potovanje okoli sveta, a so plovbo zaradi visokih stroškov goriva oktobra prekinili, se nadaljuje. Potem ko so morali potniki ladjo zapustiti sredi Azije, so plovilo sedaj v Singapurju zasegli.

Ladja Odyssey je oktobra 2024 izplula iz Belfasta, goste pa bi morala popeljati na večletno potovanje okoli sveta. Obljubljali so razkošno popotovanje in ker so potniki na ladji lahko trajno zakupili kabino, so nekateri svoj dom na celini celo prodali.

A prejšnji mesec so potniki prejeli obvestilo, da so obratovalni stroški, vključno z gorivom, tako narasli, da je podjetje zašlo v globoke rdeče številke. 200 gostov je brez načrtov in zagotovil obtičalo v Kambodži.

Zasidrana potniška križarka Odyssey konec oktobra.
Zasidrana potniška križarka Odyssey konec oktobra.
FOTO: Profimedia

Prazna ladja je nato v začetku novembra odplula v Singapur, kjer so jo po poročanju BBC-ja sedaj zasegli.

Potniško ladjo že od vsega začetka spremljajo težave. Najprej so zaradi tehničnih težav začetek plovbe za štiri mesece preložili, kasneje pa potnikom javili, da so stroški za gorivo po začetku vojne v Iranu poskočili v nebo in goste na ladji prosili, naj jim nakažejo denar.

Med postankom v Vietnamu naj bi posadka hrano kupovala kar v lokalnih trgovinah, saj jim je pogodbeni dostavljalec zaradi dolgov ni hotel dostaviti, je poročal CBS.

Preberi še 'Odyssey je mesto duhov': potnikom osem ur časa, da spakirajo vse

Potniki so za kabine na ladjah plačali od 100 tisoč do skoraj 900 tisoč dolarjev (od okoli 90 tisoč do 806 tisoč evrov), nekateri so izkoristili tudi možnost, da lahko kabino trajno zakupiš. Številni so ob ideji, da bodo na ladji dolgoročno in da bodo vsaka tri leta obkrožili svet, svoj dom na celini prodali.

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Odyssey potniška križarka Singapur zaseg ladje

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KOMENTARJI6

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mito24
10. 11. 2026 16.33
Imajo vsega preveč časa in denarja pa se jim to dogodi
Odgovori
0 0
Slavko BabIč
10. 11. 2026 15.56
Prej v šotoru ali kanalizaciji!
Odgovori
+1
1 0
sseebbaa
10. 11. 2026 15.56
a bomo zberali zamaške za te reveže
Odgovori
0 0
misekmali
10. 11. 2026 15.55
Zavedeni ljudje so prodali svoje razkošne nepremičnine in se odpravili na obljubljeno pot. Zadnjo pot. A na koncu bodo pristali v prikolici.
Odgovori
+2
2 0
Wolfman
10. 11. 2026 15.34
Ne bo lahko nadutim američanom v Singapurju!
Odgovori
+2
3 1
Slavko BabIč
10. 11. 2026 15.16
Zakaj se pa tiste katastrofe ob Sredozemskem morju ne sme komentirati?
Odgovori
+3
3 0
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