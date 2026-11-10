Pot okoli sveta se je končala: v Singapurju zasegli Odyssey

Ladja Odyssey je oktobra 2024 izplula iz Belfasta, goste pa bi morala popeljati na večletno potovanje okoli sveta. Obljubljali so razkošno popotovanje in ker so potniki na ladji lahko trajno zakupili kabino, so nekateri svoj dom na celini celo prodali. A prejšnji mesec so potniki prejeli obvestilo, da so obratovalni stroški, vključno z gorivom, tako narasli, da je podjetje zašlo v globoke rdeče številke. 200 gostov je brez načrtov in zagotovil obtičalo v Kambodži.

Zasidrana potniška križarka Odyssey konec oktobra. FOTO: Profimedia

Prazna ladja je nato v začetku novembra odplula v Singapur, kjer so jo po poročanju BBC-ja sedaj zasegli. Potniško ladjo že od vsega začetka spremljajo težave. Najprej so zaradi tehničnih težav začetek plovbe za štiri mesece preložili, kasneje pa potnikom javili, da so stroški za gorivo po začetku vojne v Iranu poskočili v nebo in goste na ladji prosili, naj jim nakažejo denar. Med postankom v Vietnamu naj bi posadka hrano kupovala kar v lokalnih trgovinah, saj jim je pogodbeni dostavljalec zaradi dolgov ni hotel dostaviti, je poročal CBS.