'Nadzor na notranjih mejah mora ostati izreden in strogo časovno omejen ukrep'

Ponoven nadzor na notranjih mejah EU mora ostati izreden in strogo časovno omejen ukrep, so v odzivu na podaljšanje italijanskega nadzora na meji s Slovenijo in slovenskega nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko zapisali na Evropski komisiji. Dodali so, da si bodo še naprej prizadevali za tesno sodelovanje med državami, ki jih nadzor zadeva.