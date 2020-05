Odziv Madžarske na koronavirus: evroposlanci zahtevajo sankcije in ustavitev plačil

Več evropskih poslancev je v razpravi o odzivu Madžarske v epidemiji novega koronavirusa Evropsko komisijo in Svet EU pozvalo k ukrepanju proti tamkajšnji vladi. Poslanci poudarjajo, da so ukrepi na Madžarskem nujni, zahtevajo sankcije in ustavitev plačil. Na drugi strani pa so nekateri zatrjevali, da gre za ideološko razpravo in da se je treba posvetiti reševanju krize koronavirusa. Vodja Orbanovega kabineta pa je razpravo medtem označil za "lov na čarovnice in navidezno sojenje".

V Evropskem parlamentu se vrstijo pozivi Bruslju k ukrepanju proti Madžarski zaradi odziva na covid-19. FOTO: AP

Večina govornic in govornikov je v četrtkovi razpravi s podpredsednico Komisije Vero Jourovo in hrvaškim predsedstvom EU poudarila, da nujni ukrepi madžarske vlade, sprejeti v boju proti pandemiji novega koronavirusa, vključno z razglasitvijo časovno nedoločenega izrednega stanja v državi, niso v skladu z evropskimi pravili in predstavljajo veliko tveganje za demokracijo.

Parlament je v resoluciji, sprejeti 17. aprila, opozoril, da so časovno nedoločeno podaljšanje izrednega stanja, pooblastilo vladi za sprejemanje zakonov brez potrditve parlamenta in slabitev njegovega nadzora "popolnoma nezdružljivi z evropskimi vrednotami". Evroposlanci so poudarili, da morajo biti vsi ukrepi, sprejeti v boju proti koronavirusu, "v skladu s pravno državo, strogo sorazmerni, jasno povezani z zdravstveno krizo, časovno omejeni in podvrženi rednemu nadzoru".

Evropsko komisijo je Parlament zato pozval, naj zaključi podrobne preglede zakonskih sprememb in sproži postopke za ugotavljanje kršitev. Poslanci menijo, da bi Madžarski v okviru nove finančne perspektive in načrtov za oživitev gospodarstva lahko tudi ustavili izplačila evropskih sredstev, če se pravna država ne bo spoštovala. Vodja politične skupine socialistov in demokratov (S&D) Iratxe Garcia Perez je poudarila, da madžarski premier Viktor Orban nadzoruje medije in zatira civilnodružbene organizacije. Zato je Evropsko komisijo in Svet EU pozvala k ukrepanju proti tej državi. Svet je pozvala k začetku razprave o 7. členu pogodbe EU, Evropsko ljudsko stranko (EPP) pa, naj Orbanovo stranko Fidesz izključi iz svojih vrst. Da so izredni ukrepi, ki Orbanu omogočajo vladanje z odloki, zadosten razlog, da komisija sproži pravni postopek proti Madžarski, se je strinjala tudi evropska poslanka iz vrst liberalcev (Renew) Ramona Strugariu. "Ta vlada ne bi smela prejeti niti enega centa od EU ne danes ne v prihodnjem večletnem finančnem okvirju, dokler ne bodo sledili pravilom in vrednotam," je poudarila. Morajo pa sredstva prejeti ljudje, podjetja in skupnosti, a neposredno od komisije, je zatrdila. Malin Björk iz vrst levice (GUE/NGL) je poudarila, da države, ki ne spoštujejo vladavine prava in demokracije, ne smejo prejeti niti centa iz skladov za obnovo po pandemiji. Tudi ona je dejala, da čakajo na ukrepanje Evropske komisije in Sveta EU. EPP je tudi ona pozvala k izključitvi Fidesza. Kritike o zadržanosti in neukrepanju Poslanci so kritizirali tudi zadržano držo Sveta in vztrajali pri nadaljevanju izvajanja postopka 7. člena, kot ga je sprožil Parlament. Zakaj komisija ne ukrepa, čeprav vemo za kršenje temeljnih pravic in vladavine prava na Madžarskem, se je tako vprašala Gwendoline Delbos-Corfield iz vrst Zelenih. K ukrepanju proti Madžarski so pozvali tudi nekateri poslanci iz vrst EPP. "Čas je za ukrepanje, dovolj imamo besed," je dejal član te politične skupine Christophe Hansen. Komisijo in Svet je ob tem vprašal, kje sta bila, ko "je bila demokracija dana v karanteno".

Madžarska vlada ima pooblastilo za sprejemanje zakonov brez potrditve parlamenta. FOTO: AP

Večina evropskih poslancev meni, da so na Madžarskem ogrožene demokracija in temeljne pravice, ter pozivajo Komisijo in Svet, naj zaščiti madžarske državljane in pravno državo.

Nekatere poslanke in poslanci pa so odločitve ter ukrepe demokratično izvoljenega madžarskega parlamenta zagovarjali in jih primerjali z nujnimi ukrepi, ki so jih sprejele druge članice, na primer Francija ali Španija. Andor Deli (EPP/Fidesz) je na drugi strani druge razpravljavce tako denimo obtožil, da gre za ideološke razprave. Poudaril je, da bi morali namesto tega razpravljati o bolj bistvenih stvareh, kot sta varovanje zdravja in oživitev gospodarstva. Z njim se je strinjala tudi evropska poslanka skrajno desne politične skupine Identiteta in demokracija (ID) Annalisa Tardino, ki je dejala, da gre za ideološki napad na Madžarsko. Tudi po njenih besedah bi se morali osredotočati na to, da kriza še traja. Beata Kempa iz konservativne skupine Evropski konservativci in reformisti (ECR) je prav tako izpostavila, da je treba govoriti o krizi. "Danes govorimo o državah, ki se borijo proti koronavirusu, in ne o demokraciji. Vsaka država ima pravico, da se odloči, kakor želi," je povedala.

Viktor Orban FOTO: AP

Evropska komisarka Vera Jourova je v odzivu na pozive poslancev nato dejala, da komisija pozorno spremlja dogajanje na Madžarskem, pri čemer za zdaj še ne namerava sprožiti pravnega postopka proti državi. Izpostavila pa je, da se tudi sama zavzema za pogojevanje prejemanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava. Po njenih besedah smo v časih, polnih izzivov, ki zahtevajo izredne ukrepe, vendar morajo biti ti ustrezni, sorazmerni in časovno omejeni. Pri madžarskih ukrepih največjo zaskrbljenost povzroča ravno to, da ukrepi niso časovno omejeni.

Evroposlanci poudarjajo:- Časovno neomejeno izredno stanje in omejitve svobode govora niso združljivi z vrednotami EU.- Komisija bi morala začeti postopek za ugotavljanje kršitev, Svet pa z izvajanjem 7. člena.- Sredstva EU morajo biti pogojena s spoštovanjem pravne države.