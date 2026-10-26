Prvi odziv Vučića po priznanju poraza: Imamo opravka z nevarnimi ljudmi

"Zanimivo, da o tem nihče ne sme reči niti besede. Evropska unija molči, vsi molčijo, mnoga novinarska združenja in kolegi novinarji molčijo. Če bi to storil kdo drug, bi bili najhujši nasilneži, diktatorji, avtokrati in kdo ve kaj še," je v videoposnetku, na katerem ima oblečen pulover s prečrtano besedo Sorry (oprosti, ang.), dejal Vučić. Po vdoru v stavbo so se namreč nasprotniki Vučića v televizijskem studiu med oddajanjem v živo sporekli z odgovornim urednikom Draganom Vučićevićem zaradi poročanja Informerja in ga pozivali, naj se opraviči državljanom Srbije.

Vučić v odzivu trdi, da je Vučićević poklical Ilijo Srdanovića, prvega na Študentski listi, in ga vprašal za pomoč in poziv, naj protestnike zaprosi, naj zapustijo uredništvo. "Tega ni hotel storiti. Imamo opravka z nevarnimi in neodgovornimi ljudmi. Imamo opravka z ljudmi, ki mislijo, da bi se jih morali vsi bati, namesto da bi se pogovarjali z ljudmi," trdi Vučić, ki odgovarja, da se takih ljudi ne bojijo in da se jim bodo zoperstavili.

Vučić v prvem odzivu po priznanju poraza FOTO: Posnetek zaslona