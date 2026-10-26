Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Prvi odziv Vučića po priznanju poraza: Imamo opravka z nevarnimi ljudmi

Beograd, 26. 10. 2026 23.03 pred 57 minutami 2 min branja 0

Avtor:
N.L.
Vučić

Po nedeljski zmagi Študentske liste na volitvah v Srbiji so študentje vse državljane pozvali, naj se jim na ulicah pridružijo na slavju. V Beogradu je skupina vdrla v uredništvo provladnega tabloida Informer, kjer so se sporekli z odgovornim urednikom. "Nocoj smo bili priča nasilju brez primere. Nasilju, napadu na Informer, napadu na svobodo izražanja, svobodo javnega govora in svobodo novinarstva," je v prvem odzivu po priznanju poraza dejal Aleksandar Vučić.

"Zanimivo, da o tem nihče ne sme reči niti besede. Evropska unija molči, vsi molčijo, mnoga novinarska združenja in kolegi novinarji molčijo. Če bi to storil kdo drug, bi bili najhujši nasilneži, diktatorji, avtokrati in kdo ve kaj še," je v videoposnetku, na katerem ima oblečen pulover s prečrtano besedo Sorry (oprosti, ang.), dejal Vučić.

Po vdoru v stavbo so se namreč nasprotniki Vučića v televizijskem studiu med oddajanjem v živo sporekli z odgovornim urednikom Draganom Vučićevićem zaradi poročanja Informerja in ga pozivali, naj se opraviči državljanom Srbije.

Preberi še RTS z opravičilom gledalcem, v Beogradu množično slavje

Vučić v odzivu trdi, da je Vučićević poklical Ilijo Srdanovića, prvega na Študentski listi, in ga vprašal za pomoč in poziv, naj protestnike zaprosi, naj zapustijo uredništvo. "Tega ni hotel storiti. Imamo opravka z nevarnimi in neodgovornimi ljudmi. Imamo opravka z ljudmi, ki mislijo, da bi se jih morali vsi bati, namesto da bi se pogovarjali z ljudmi," trdi Vučić, ki odgovarja, da se takih ljudi ne bojijo in da se jim bodo zoperstavili.

Vučić v prvem odzivu po priznanju poraza
Vučić v prvem odzivu po priznanju poraza
FOTO: Posnetek zaslona

Svojim nasprotnikom očita, da za razliko od njega, ki je poraz na volitvah priznal, v preteklih 14 letih porazov na volitvah niso priznali, poroča net.hr.

Zahvalil se je policistom za korektno opravljeno delo, na koncu pa priznal, da ga čaka dolg in težaven politični boj, a da verjame, da bo iz njega izšel kot zmagovalec.

Preberi še Srdanović obljublja obnovo pravne države, razjasnitev tragedije v Novem Sadu
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Aleksandar Vučić Srbija volitve Informer politični protesti

Prvo najdišče dinozavra v morju: izkopavajo 130 milijonov let stare kosti

24ur.com Študentje mirno protestirali, iz avtomobilov pritekli nasilneži in jih napadli
24ur.com Reportaža iz Beograda: 'Srbska družba že dolgo ni zdrava družba'
24ur.com Konec glasovanja, poročila o nasilju in okrepljena prisotnost policije
24ur.com Novoletni Beograd ovit v pomenljivo tišino
24ur.com Medtem ko so Srbi protestirali, se jim je premierka posmehovala
24ur.com Kaos na zasedanju srbskega parlamenta: Vučić izgubil živce
24ur.com Med protesti v Srbiji zažgali pisarne vladajoče stranke, Vučić: Vse maske so padle
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
Izbruhi jeze pri otroku: zakaj nastanejo in kako umiriti otroka?
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
14-letna hčerka Beyoncé in Jay-Z-ja ukradla pozornost na očetovem koncertu
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala novo frizuro in navdušila z blond barvo las
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
V oprijeti leopardji obleki je ukradla vso pozornost
vizita
Portal
Preboj v onkologiji: uspeh cepiva mRNA pri zdravljenju raka
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Chia puding z orehi: idealen zajtrk za nižji holesterol in tlak
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
cekin
Portal
Ko imamo več izbire, naši možgani sprejemajo slabše odločitve
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
Je to recept za srečno življenje?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Držala sta se za roke, govorice so se razplamtele: je Sofia Vergara našla novega partnerja?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
Slavni športni zvezdnik naj bi se ogrel za to vročo supermanekenko
dominvrt
Portal
Vse več družin spreminja navade za 1. november. Bi storili enako?
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Čisto neupravičeno črne mačke najdlje čakajo na posvojitev
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
okusno
Portal
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Tako sočnih palačink še niste jedli: skrivnost je v skuti in jabolkih
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
24UR FOKUS
24UR FOKUS
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022