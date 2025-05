Odzivi na diagnozo: 'Ta rak se lahko dobro zdravi, vendar ni ozdravljiv'

Iz Bidnovega urada so v nedeljo sporočili, da so nekdanjemu predsedniku ZDA odkrili agresivno obliko raka na prostati.

Agresivnost raka prostate se ocenjuje s tako imenovano Gleasonovo oceno. Ocene se gibljejo od 6 do 10. V Bidnovem uradu so povedali, da je njegova ocena 9, kar pomeni, da je rak med najbolj agresivnimi, je poročala ameriška televizija ABC.

Ko se rak prostate razširi na druge dele telesa, se pogosto razširi na kosti. Metastaziranega raka je veliko težje zdraviti kot lokaliziranega, saj zdravila težko dosežejo vse tumorje in popolnoma izkoreninijo bolezen.

Kadar pa rak prostate za svojo rast potrebuje hormone, je lahko občutljiv na zdravljenje, ki tumorjem odvzame hormone. Rezultati zdravljenja so se v zadnjih desetletjih izboljšali in bolniki lahko pričakujejo, da bodo s takšnim rakom živeli štiri ali pet let, je za tiskovno agencijo AP pojasnil Matthew Smith iz centra za boj proti raku General Brigham v Massachusettsu.

"Ta rak se lahko dobro zdravi, vendar ni ozdravljiv. Večino moških v tem primeru bi zdravili z zdravili in jim ne bi svetovali niti operacije niti obsevanja," je izjavil Smith.