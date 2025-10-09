Odzivi na mirovni dogovor za Gazo: 'Treba je zagotoviti trajno premirje'

"Vse talce je treba izpustiti na dostojen način. Treba je zagotoviti trajno premirje. Spopadi se morajo končati enkrat za vselej," je generalni sekretar ZN Antonio Guterres sporočil v izjavi. Kot je dodal, je treba tudi zagotoviti takojšen neoviran vstop humanitarne pomoči v opustošeno palestinsko enklavo.
Podobno je pozval britanski premier Keir Starmer, češ da je treba takoj odpraviti vse omejitve glede dostave pomoči. Dogovor, ki je po njegovih besedah prinesel veliko olajšanje, je treba v celoti uresničiti, da bi končali vojno in postavili temelje pravičnemu in trajnemu miru, je sporočil in izrazil hvaležnost za posredniško vlogo Egipta, Katarja in ZDA.
Italija pripravljena poslati enote v Gazo
Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je prav tako pozdravil dogovor med Izraelom in Hamasom. "Mir je blizu," je Tajani zapisal na družbenem omrežju X.
"Italija, ki je vedno podpirala ameriški načrt, je pripravljena prispevati svoj delež k utrjevanju premirja, dostavi nove humanitarne pomoči in sodelovanju pri obnovi Gaze," je dejal. "Prav tako smo pripravljeni poslati vojake, če bodo ustanovljene mednarodne mirovne sile za ponovno združitev Palestine," dodaja.
Da gre za prvi korak na poti do miru, je poudaril tudi avstralski premier Anthony Albanese, ki meni, da bo pot do obnove Gaze in izgradnje palestinske države še dolga. Tako Albanese kot novozelandski zunanji minister Winston Peters sta obe strani pozvala k izpolnitvi dogovorjenega.
Dogovor o prvi fazi načrta ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi v kratkem prinesel izpustitev 20 izraelskih talcev v Gazi v zameno za skupno približno 2000 zaprtih ali pridržanih Palestincev. Izraelska vojska naj bi se iz Gaze umaknila na dogovorjeno črto, v enklavo pa bi se začela stekati humanitarna pomoč.
Podrobnosti in časovnica sicer še niso znani, ustavitev spopadov pa naj bi začela veljati danes sredi dneva, ko naj bi dogovor uradno potrdila izraelska vlada, poroča britanski BBC.
Novica je prinesla veselje tudi na ulice Gaze, kjer so med drugim proslavljali prebivalci Han Junisa na jugu enklave. Dogovor prav tako pozdravljajo družine talcev, ki ob tem izražajo hvaležnost Trumpu. Izraelski predsednik Jicak Hercog je na omrežju X izrazil prepričanje, da si Trump za prizadevanja zasluži Nobelovo nagrado za mir.
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
- FOTO: AP
'ZN so pripravljeni ukrepati'
Izvršni direktor Urada ZN za projektne storitve (UNOPS) Jorge Moreira da Silva je za Euronews dejal, da je za vstop v Gazo pripravljenih 170.000 ton hrane, zdravil in druge humanitarne pomoči.
"Združeni narodi so pripravljeni. Zdaj je čas za ukrepanje in ZN so pripravljeni ukrepati," je dejal. "V prvih 30 dneh premirja lahko dnevno pripeljemo 100 tovornjakov hrane. Tako kot v prejšnjem premirju lahko pripeljemo milijon litrov goriva. Lahko vzpostavimo delovanje šestih bolnišnic, dostop do vode in sanitarij pa lahko povečamo z 20 odstotkov na 80 odstotkov," je pojasnil.
Vendar pa priznava, da za ukrepanje manjka le en dejavnik: "Potrebujemo le politične pogoje."
UNOPS trenutno Gazo oskrbuje z gorivom in tako zagotavlja, da lahko delujejo pekarne, bolnišnice in odvoz odpadkov. "Brez goriva ne bi imeli kritih nobenih osnovnih človeških potreb," pravi da Silva in dodaja, da gorivo v Gazo prevažajo v težkih razmerah.