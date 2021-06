Napovedala je, da bo organizacija sprejela nadaljnje korake proti izvršiteljem genocida, ki so še vedno na svobodi. "Izvršitelji genocida morajo vedeti, da ne morejo več mirno spati po Mladićevi obsodbi. Od Tožilstva Bosne in Hercegovine, sodišča v Beogradu in sodišča na Hrvaškem bomo zahtevali, da morajo tudi te pripeljati pred roko pravice," je dejala.

"Moram čestitati tožilstvu, saj bo zločnec tam, kjer mora biti. Občutil bo, kaj pomeni, ko ti odvzamejo svobodo, čeprav je on na tisoče našim otrokom odvzel življenja," je pravnomočno obsodbo pozdravila Munira Subašić iz Združenja Matere enklave Srebrenica in Žepa.

Nekdanji poveljnik vojske bosanskih Srbov Ratko Mladić je pravnomočno obsojen za genocid v Srebrenici, vojne zločine v številnih drugih občinah, teroriziranja Sarajeva in zajetje pripadnikov Unprofor. Oproščen je bil zgolj v eni točki obtožnice, in sicer genocida v BiH.

"Svet ga bo poznal kot vojnega zločinca in nič več," je dejal. Džaferović je ob tem izrazil obžalovanje, da Haaško sodišče ni imelo poguma, da prizna, da se je genocid zgodil tudi v Prijedorju in petih drugih občinah BiH.

Dejstvo, da so Mladiću potrdili najvišjo kazen, predstavlja le delno pravico za žrtve, je v svojem prvem odzivu dejal bošnjaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Šefik Džaferović . "Na tem svetu ne obstaja kazen, ki bi bila primerna za zločine, ki jih je zagrešil Ratko Mladić," je poudaril. Ob tem pa je dejal, da je pomembno to, da takšen zločinec nikoli več ne bo svoboden in da so njegova dejanja označili s pravim poimenovanjem.

'Priložnost za tiste, ki zanikajo genocid, da sprejmejo resnico'

Obsodba Ratka Mladića je dokončna in zgodovinska. Ima neizmeren pomen za prihodnost BiH in celotne regije, saj lahko samo na podlagi resnice in pravice gradimo trajni mir in stabilnost, pa je današnjo pravnomočno sodbo komentirala Bisera Turković, namestnica predsednika Sveta ministrov za zunanje zadeve BiH.

"Čeprav obsodba ni zajela vseh zločinov in genocida v vseh občinah, kjer je bil izveden, je prvič v zgodovini genocid nad Bošnjaki preiskan, dokazan in pravnomočno obsojen na mednarodnem sodišču. Za vedno bo ostal kot opomin svetu in generacijam, ki prihajajo," je dejala.

Kot pravi, je Mladić le eden od glavnih in najbolj prepoznavnih obrazov izvršiteljev genocida, ki je prejel zasluženo kazen. "Verjamem, da je to priložnost za oblasti Republike Srbije in politične predstavnike Republike Srbske, ki zanikajo genocid, da sprejmejo resnico, zavržejo zločinsko ideologijo, simbole in politiko ter se usmerijo proti evropski prihodnosti. Soočanje z resnico in individualizacija krivde za najhujše zločine na evropskih tleh po drugi svetovni vojni je v njihovem interesu," je poudarila.