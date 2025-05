Trump o 'veliki časti' za ZDA, papežu čestitala tudi Zelenski in Putin

Po izvolitvi novega papeža se iz sveta vrstijo čestitke Izvolitev ameriškega kardinala Roberta Francisa Prevosta za novega papeža je velika čast za ZDA, je v odzivu na izvolitev prvega svetega očeta iz ZDA sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Papežu, ki si je izbral ime Leon XIV., je čestital in dodal, da se veseli srečanja z njim. Poglavarju Cerkve so čestitali tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ruski predsednik Vladimir Putin in številni evropski voditelji. Novemu papežu sta čestitala tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob.

"Čestitam kardinalu Robertu Francisu Prevostu, ki je bil pravkar imenovan za papeža, " je na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal Trump. Izvolitev je označil za veliko čast za ZDA, saj gre za prvega papeža iz te države. "Kakšno navdušenje in kakšna velika čast za našo državo," je poudaril in dodal, da se veseli srečanja z njim, kar bo "zelo pomemben trenutek".

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v prvem odzivu novemu papežu čestitala za izvolitev in dodala, da si želi, da bi njegov pontifikat vodila modrost in moč, "saj vodi katoliško skupnost in navdihuje svet s svojo zavzetostjo za mir in dialog". Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa je izvolitev papeža Leona XIV. toplo pozdravil in jo označil za trenutek upanja za milijone ljudi po vsem svetu. "V času razdora in negotovosti lahko njegovo duhovno vodstvo pomaga vzbujati enotnost, sočutje in mir," je zapisal na omrežju X in dodal, da se veseli sodelovanja s svetim očetom za skupno dobro. "Vaša edinstvena vloga v svetovni diplomaciji bo ključna pri spodbujanju dialoga, razumevanja med narodi in kulturami ter pravičnega in trajnega miru," pa je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas, ki se veseli nadaljnjega poglabljanja odnosov z Vatikanom. Novi nemški kancler Friedrich Merz je papežu čestital in dejal, da v Nemčiji na pontifikat Leona XIV. gledajo z zaupanjem in pozitivnimi pričakovanji, saj da sveti oče s svojo službo milijonom ljudem daje upanje v času velikih izzivov. Britanski premier Keir Starmer je dogodek pozdravil kot trenutek veselja za katoličane na Otoku in po svetu. Ob tem je izpostavil, da je pomembno tudi dejstvo, da gre za prvega papeža iz ZDA. Italijanska premierka Giorgia Meloni je ob čestitkah pozdravila po njenih besedah močan poziv k miru, ki ga je v prvem nagovoru vernikom izrazil novi prvi mož Cerkve. "V času, ki ga zaznamujejo konflikti in nemiri, so njegove besede (...) močan poziv k miru, bratstvu in odgovornosti," je sporočila na X. Francoski predsednik Emmanuel Macron je izvolitev označil za zgodovinski trenutek in novemu papežu ter katoličanom v Franciji in svetu poslal "bratsko sporočilo" v duhu današnje 80. obletnice zmage nad nacistično Nemčijo. "Naj bo ta novi pontifikat ob 8. maju nosilec miru in upanja," je zapisal na omrežju X. "Naj njegov pontifikat prispeva h krepitvi dialoga in obrambi človekovih pravic v svetu, ki potrebuje upanje in enotnost," pa je na omrežju X zapisal španski premier Pedro Sanchez.

Navdušeni tudi v Latinski Ameriki

V Peruju, kjer je novi papež kot misijonar preživel več kot 20 let življenja, so izvolitev dosedanjega kardinala Prevosta prav tako pozdravili kot zgodovinski trenutek za državo. "Njegova izvolitev naš narod, ki je bil njegov dom, poslanstvo in vera, napolnjuje s ponosom in upanjem," je perujska predsednica Dina Boluarte dejala v izjavi na družbenih omrežjih. Dodala je, naj bo njegov pontifikat vodilo miru, pravičnosti in ljubezni za ves svet. Njegovo izvolitev so pozdravili tudi drugod v Latinski Ameriki.

Čestitki Zelenskega in Putina

Poglavarju Cerkve je čestital tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je na omrežju X zapisal, da Ukrajina globoko ceni stališče Svetega sedeža pri spoštovanju mednarodnega prava, obsodbi ruske agresije in zaščiti pravic civilistov. "V tem odločilnem trenutku za našo državo upamo na stalno moralno in duhovno podporo Vatikana pri prizadevanjih Ukrajine za ponovno vzpostavitev pravičnosti in dosego trajnega miru," je sporočil in dodal, da Leonu XIV. želi modrost, navdih in moč pri opravljanju poslanstva. Njegov ruski kolega Vladimir Putin je papežu zaželel uspešno opravljanje poslanstva in dejal, da je prepričan, da se bosta med Kremljem in Vatikanom še naprej razvijala "konstruktiven dialog in sodelovanje" na podlagi krščanskih vrednot, ki da ju združujejo. Čestitke je papežu namenil tudi izraelski predsednik Jicak Hercog, rekoč da se v Jeruzalemu veselijo tesnejših vezi z Vatikanom. "Veselimo se krepitve odnosov med Izraelom in Svetim sedežem ter krepitve prijateljstva med Judi in kristjani v Sveti deželi in po svetu," je zapisal na X. Čestitke in pozitivna sporočila sta papežu med drugim namenila tudi poljski predsednik Andrzej Duda in madžarski premier Viktor Orban.

Odzivi iz Slovenije

"V času, ko svet razjedajo vojne, revščina in naraščajoča razdvojenost, potrebujemo osebnosti, ki govorijo z modrostjo, pogumom in globokim čutom za pravičnost," je ob čestitkah na družbenem omrežju X zapisala predsednica Pirc Musar. "Naj bo poslanstvo novega papeža v znamenju sočutja, trdne zaveze miru in prizadevanju za bolj povezan svet - svet, kjer spoštujemo človeško dostojanstvo, gradimo mostove in nikogar ne pustimo ob strani," je dodala in novemu papežu zaželela obilo moči in modrosti pri opravljanju odgovornega poslanstva. Papežu je čestital tudi premier Robert Golob in sporočil, da "nas njegov nastopni govor utrjuje v veri, da bo nadaljeval pot svojega predhodnika papeža Frančiška". Novoizvoljeni papež je v svojem prvem nagovoru poudaril sporočilo miru. "Njegov nastopni govor nas utrjuje v veri, da bo nadaljeval pot svojega predhodnika papeža Frančiška - v prizadevanjih za svetovni mir, boju proti revščini in neenakopravnosti, pri gradnji mostov ter spodbujanju razumevanja in spoštovanja med narodi," je ob čestitkah novemu papežu sporočil Golob.