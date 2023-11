Odzivi ob Kissingerjevi smrti: od 'končno' do 'velike izgube'

"ZDA so s smrtjo Henryja Kissingerja izgubile enega svojih najbolj zanesljivih in izrazitih glasov v zunanji politiki," je v sredo dejal George W. Bush. Dodal je, da Kissingerjev vzpon od nemškega begunca do vrha zunanjepolitičnega odločanja v ZDA "pove veliko tako o njegovi veličini kot o veličini Amerike".

Kitajski veleposlanik v ZDA Ši Feng je Kissingerja označil kot starega prijatelja Kitajske in se poklonil diplomatu, ki je bil ključen pri normalizaciji odnosov med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je velikanska izguba za obe državi, pa tudi za ves svet. Zgodovina si bo zapomnila njegov prispevek k normalizaciji kitajsko-ameriških odnosov. Vedno bo ostal živ v srcih kitajskega ljudstva kot najbolj cenjen stari prijatelj," je poudaril.

Tudi kitajska državna televizija CCTV se je poklonila ameriškemu državniku in pozdravila njegov zgodovinski prispevek k odpiranju vrat odnosom med ZDA in Kitajsko.

Japonski premier Fumio Kishida je ravno tako pozdravil prispevek Kissingerja k miru in stabilnosti v Aziji, vključno z normalizacijo diplomatskih odnosov med ZDA in Kitajsko. "Rad bi izrazil svoje iskreno spoštovanje do njegovih velikih dosežkov," je še dodal.

Winston Lord, ki je bil Kissingerjev pomočnik, medtem ko je ta delal v Beli hiši kot svetovalec za nacionalno varnost, je sporočil, da je Amerika "izgubila strastnega zagovornika svojih nacionalnih interesov". Lord, ki je bil pozneje tudi ameriški veleposlanik na Kitajskem, je za BBC News povedal, kako je bilo sodelovati z njim. "Bil je moj mentor, a sem se tudi šalil, da je bil moj mučitelj, ker je bil izjemno zahteven, preizkušal je moje živce in potrpljenje, a je hkrati tudi razširil moje sposobnosti in moja obzorja. Za to mu bom večno hvaležen – ne samo za uspeh, ki sem ga lahko delil z njim, ampak tudi za to, kar me je naučil v smislu strateške analize in dela na področju diplomacije."