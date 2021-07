Odzivi po razkritju domnevnega vohunjenja: 'To je popolnoma nesprejemljivo'

Tudi v Bruslju so v odzivu na domnevno vohunjenje, katerega tarča naj bi bili tudi novinarji na Madžarskem, danes poudarili, da bi morali biti mediji sposobni delati svobodno, neodvisno in brez strahu povsod v Evropski uniji in zunaj nje. "Oblasti v državah članicah so dolžne nadzirati in nadzorovati svoje službe," je dejal govorec komisije Christian Wigand. Ob tem je pojasnil, da je nacionalna varnost stvar držav članic, ki morajo zagotoviti skladnost s pravili, polno spoštovanje človekovih pravic in pravic do zasebnosti.

"Ko gre za uveljavljanje pravic do zasebnosti v EU, je to stvar nacionalnih neodvisnih organov za varstvo podatkov," je pojasnil govorec na novinarsko vprašanje, ali je komisija pripravljena ukrepati proti Madžarski, denimo z uvedbo postopka zaradi kršitve evropske zakonodaje. Podrobneje zadeve sicer ni želel komentirati. Kot je dejal, zadevo še naprej pozorno spremljajo in jo bodo preučili z različnih vidikov ter nato presodili, ali lahko komisija nadalje ukrepa.

Na Madžarskem, kjer naj bi domnevno s pomočjo programske opreme Pegasus vohunili za več deset novinarji, aktivisti in poslovneži, opozicija zahteva sklic parlamentarnega odbora za nacionalno varnost. Madžarsko združenje novinarjev pa je pozvalo tamkajšnje oblasti k razjasnitvi vloge vlade pri uporabi Pegasusa.