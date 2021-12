Odzivi po smrti Tutuja: 'Velikan v boju proti apartheidu. Zelo te bomo pogrešali'

Britanski premier Boris Johnson je dejal, da je "globoko užaloščen" ob smrti Tutuja, ki ga je označil za "ključno osebnost v boju proti apartheidu in v prizadevanjih za izgradnjo nove Južne Afrike" . Spominjali se ga bomo po njegovem "duhovnem vodstvu in neustavljivo dobrem humorju" , je poudaril.

Boj Desmonda Tutuja "za končanje apartheida in za spravo v Južni Afriki bo ostal v našem spominu" , je sporočil francoski predsednik Emmanuel Macron ob smrti Tutuja, ikone boja proti apartheidu. Nobelov nagrajenec Tutu je svoje življenje posvetil človekovim pravicam in enakosti narodov, je zapisal Macron.

Kot velikemu borcu proti apartheidu in nepravičnosti se je Tutuju poklonil avstrijski kancler Karl Nehammer. "Tutu je bil moralna instanca, njegova smrt je boleča izguba. Njegova prizadevanja, njegova beseda in dejanja bodo ostala nepozabna," je tvitnil.

Papež Frančišek je ob smrti nadškofa Tutuja izrazil veliko žalost in iskreno sožalje njegovi družini in bližnjim. V sožalni brzojavki je spomnil, da se je Tutu ob svojem služenju evangeliju zavzemal za rasno enakost in spravo v svoji rodni Južni Afriki.

Kenijski predsednik Uhuru Kenyatta je dejal, da je Tutu "navdihnil generacije afriških voditeljev, ki so sprejeli njegov nenasilni pristop v osvobodilnem boju".

Nadškof Cape Towna, Thabo Makgoba, je dejal, da bi bilo treba slaviti življenje Tutuja, ki ga je označil za "globoko duhovno osebo". Tutu je leta 1986 postal prvi temnopolti anglikanski nadškof Cape Towna.

Na smrt Tutuja so se odzvale tudi številne mednarodne nevladne organizacije. Fundacija Nelsona Mandele ga je označila kot izjemnega človeka, misleca, vodjo in "pastirja".

Mary Robinson, predsedujoča organizacije The Elders ("Starejši"), mednarodne skupine voditeljev, ki si prizadevajo za mir in človekove pravice, je sporočila, da so vsi globoko prizadeti ob izgubi Tutuja, ki je bil eden od ustanovnih članov te skupine. Kot so zapisali v izjavi, so "izgubili dragega prijatelja, čigar nalezljiv smeh in nagajiv smisel za humor sta jih vse navdušila in očarala".

Desmond Tutu je umrl danes v Cape Townu. Novico o njegovi smrti je sporočil južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa. Tutu je veljal za enega najbolj znamenitih južnoafriških borcev proti apartheidu ob Nelsonu Mandeli. Leta 1984 je za svoja prizadevanja prejel tudi Nobelovo nagrado za mir.