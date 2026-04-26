Odzivi voditeljev na sobotni napad: Za nasilje ni izgovora

Premier, ki opravlja tekoče posle, je še izrazil zadovoljstvo, da se je napad končal brez žrtev.
S tem se je pridružil nizu drugih evropskih in svetovnih voditeljev, ki po incidentu obsojajo nasilje in izražajo olajšanje, da nihče od udeležencev ni bil ranjen.
Iz EU in več držav obsodbe nasilja
Ursula Von der Leyen je na družbenem omrežju X zapisala, da je govorila s Trumpom in prvo damo Melanio ter da jima je izrazila podporo. Kot je dodala, zahvaljujoč tajni služb ZDA, da nihče ni bil huje poškodovan, ranjeni agent pa da okreva.
Politično nasilje v demokraciji nima mesta, je po incidentu sporočila zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Izrazila je olajšanje, da so bili po streljanju v hotelu Hilton vsi, vključno s predsednikom, na varnem. "Dogodek, namenjen počastitvi svobodnih medijev, ne bi smel nikoli postati prizorišče strahu," je zapisala.
Da je šokiran nad prizori z večerje, je na omrežju X zapisal tudi britanski premier Keir Starmer. "Vsak napad na demokratične institucije ali svobodo medijev je treba najostreje obsoditi," je zapisal in prav tako izrazil olajšanje, da sta predsednik ZDA, prva dama in vsi ostali udeleženci na varnem.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je zapisal, da je bil "oboroženi napad, usmerjen proti predsedniku ZDA, nesprejemljiv". Dodal je, da nasilje v demokraciji nima mesta, in izrazil podporo Trumpu.
Da nasilje nima mesta v demokraciji, je na omrežju X zapisal tudi nemški kancler Friedrich Merz. Kot je poudaril, "v demokraciji odloča večina in ne orožje". "Obsojam poskus napada v Washingtonu, oddahnil sem si, da sta predsednik Trump, prva dama Melania in vsi ostali na varnem," je še dodal.
Španski premier Pedro Sanchez je prav tako obsodil incident, ki ga je označil kot napad na ameriškega predsednika. "Nasilje ni nikoli odgovor. Človeštvo bo napredovalo le prek demokracije, sobivanja in miru," je dodal.
Šok nad dogodkom in olajšanje so med drugim izrazili tudi kanadski premier Mark Carney, izraelski premier Benjamin Netanjahu, mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in indijski premier Narendra Modi.
Večerja združenja dopisnikov Bele hiše
V soboto zvečer je moški, oborožen s strelnim orožjem in noži, želel vdreti v dvorano, kjer je potekala večerja združenja dopisnikov Bele hiše z več sto udeleženci. Tam je bil tudi predsednik Donald Trump s soprogo, poleg njega pa še podpredsednik JD Vance, državni sekretar Marco Rubio in več drugih ministrov.
Moškega so obvladali agenti tajne službe, pri čemer je bil eden od njih ustreljen, a ga je zaščitil neprebojni jopič. Gostje so se poskrili pod mize, predsednika in prvo damo pa so nepoškodovana evakuirali iz prostora.
Osumljenca za streljanje so prijeli in naj bi v ponedeljek stopil pred sodnika. Šlo naj bi za 31-letnika iz Kalifornije, ki je bil gost v hotelu, deloval pa naj bi sam.
Ameriški CBS ob sklicevanju na vire poroča, da je ob aretaciji pristojnim dejal, da so bili njegove tarče s Trumpom povezani vladni predstavniki, a motiv uradno še ni potrjen.
