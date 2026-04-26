Tujina

Odzivi voditeljev na sobotni napad: Za nasilje ni izgovora

Ljubljana, 26. 04. 2026 14.24 pred eno minuto 3 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Streljanje na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše

Ostro obsojam sobotni napad na predsednika ZDA in prvo damo, je po strelskem incidentu na večerji dopisnikov Bele hiše, na kateri je bil tudi predsednik Donald Trump, sporočil premier Robert Golob. Kot je dodal v izjavi, ki jo je na omrežju X objavila vlada, za nasilje ni izgovora in ga nikoli ne bo.

Premier, ki opravlja tekoče posle, je še izrazil zadovoljstvo, da se je napad končal brez žrtev.

For viewing, we need your consent to embed social media and third-party content.

S tem se je pridružil nizu drugih evropskih in svetovnih voditeljev, ki po incidentu obsojajo nasilje in izražajo olajšanje, da nihče od udeležencev ni bil ranjen.

Iz EU in več držav obsodbe nasilja

Ursula Von der Leyen je na družbenem omrežju X zapisala, da je govorila s Trumpom in prvo damo Melanio ter da jima je izrazila podporo. Kot je dodala, zahvaljujoč tajni služb ZDA, da nihče ni bil huje poškodovan, ranjeni agent pa da okreva.

Politično nasilje v demokraciji nima mesta, je po incidentu sporočila zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Izrazila je olajšanje, da so bili po streljanju v hotelu Hilton vsi, vključno s predsednikom, na varnem. "Dogodek, namenjen počastitvi svobodnih medijev, ne bi smel nikoli postati prizorišče strahu," je zapisala.

Da je šokiran nad prizori z večerje, je na omrežju X zapisal tudi britanski premier Keir Starmer. "Vsak napad na demokratične institucije ali svobodo medijev je treba najostreje obsoditi," je zapisal in prav tako izrazil olajšanje, da sta predsednik ZDA, prva dama in vsi ostali udeleženci na varnem.

Večerja Združenja dopisnikov Bele hiše v hotelu Washington Hilton
Večerja Združenja dopisnikov Bele hiše v hotelu Washington Hilton
FOTO: Profimedia

Francoski predsednik Emmanuel Macron je zapisal, da je bil "oboroženi napad, usmerjen proti predsedniku ZDA, nesprejemljiv". Dodal je, da nasilje v demokraciji nima mesta, in izrazil podporo Trumpu.

Da nasilje nima mesta v demokraciji, je na omrežju X zapisal tudi nemški kancler Friedrich Merz. Kot je poudaril, "v demokraciji odloča večina in ne orožje". "Obsojam poskus napada v Washingtonu, oddahnil sem si, da sta predsednik Trump, prva dama Melania in vsi ostali na varnem," je še dodal.

Španski premier Pedro Sanchez je prav tako obsodil incident, ki ga je označil kot napad na ameriškega predsednika. "Nasilje ni nikoli odgovor. Človeštvo bo napredovalo le prek demokracije, sobivanja in miru," je dodal.

Šok nad dogodkom in olajšanje so med drugim izrazili tudi kanadski premier Mark Carney, izraelski premier Benjamin Netanjahu, mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in indijski premier Narendra Modi.

Večerja združenja dopisnikov Bele hiše

V soboto zvečer je moški, oborožen s strelnim orožjem in noži, želel vdreti v dvorano, kjer je potekala večerja združenja dopisnikov Bele hiše z več sto udeleženci. Tam je bil tudi predsednik Donald Trump s soprogo, poleg njega pa še podpredsednik JD Vance, državni sekretar Marco Rubio in več drugih ministrov.

Preberi še Vancea od mize zvlekel agent, Trump med begom še padel

Moškega so obvladali agenti tajne službe, pri čemer je bil eden od njih ustreljen, a ga je zaščitil neprebojni jopič. Gostje so se poskrili pod mize, predsednika in prvo damo pa so nepoškodovana evakuirali iz prostora.

Osumljenca za streljanje so prijeli in naj bi v ponedeljek stopil pred sodnika. Šlo naj bi za 31-letnika iz Kalifornije, ki je bil gost v hotelu, deloval pa naj bi sam.

Ameriški CBS ob sklicevanju na vire poroča, da je ob aretaciji pristojnim dejal, da so bili njegove tarče s Trumpom povezani vladni predstavniki, a motiv uradno še ni potrjen.

'Pozabili so na Melanio'

Isti hotel pred 45 leti prizorišče poskusa atentata na Reagana

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

kovanec
26. 04. 2026 15.18
Roberto a si to Doniju povedal tudi za drugo nasilje?
Levji
26. 04. 2026 14.46
TO Robi.
bibaleze
Portal
Na zunaj je bilo vse stabilno, a vedno sta si želela več
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
zadovoljna
Portal
Prevaral jo je pred vsemi, tega mu ni mogla odpustiti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
vizita
Portal
Napihnjenost? Iz prehrane izločite tri stvari
Zakaj se teža vedno vrne?
Zakaj se teža vedno vrne?
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
cekin
Portal
Švica v iskanju kadra: Na voljo več kot 20.000 prostih delovnih mest
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
moskisvet
Portal
Zakaj spolna želja sčasoma izgine in kako ponovno spodbuditi intimnost
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
dominvrt
Portal
Večina ljudi tega ne ve: te stvari v domu morate menjati vsako sezono
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
okusno
Portal
Najbolj rahel kruh, ki ga lahko spečete doma (in ostane dolgo svež)
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
voyo
Portal
Hobit: Bitka petih vojska
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
