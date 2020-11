Prve čestitke: 'Trumpov poraz je lahko začetek konca zmagoslavja desnega populizma v Evropi'

Iz sveta, pa tudi iz Slovenije, že prihajajo prve čestitke novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu. Za zmago na volitvah mu je slovenski predsednik Pahor. Odzval se je tudi evropski politični vrh, ki poudarja predvsem tradicionalno dobre odnose med ZDA in EU.

V imenu Republike Slovenije je novoizvoljenemu predsedniku Joe Bidnu čestital slovenski predsednik Borut Pahor. "Ob tej priložnosti želim izraziti zadovoljstvo nad odličnimi in prijateljskimi odnosi med Slovenijo in ZDA, ki izhajajo iz številnih vezi med našima narodoma in državama. Z veseljem se spominjam dosedanjih srečanj, še posebej najinega uradnega pogovora v Beli hiši leta 2011. Vse to me navdaja z optimizmom za našo skupno prihodnost, v kateri bosta Slovenija in Združene države Amerike ostali prijateljski državi in trdni zaveznici."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Obrambni minister Matej Tonin je Bidnu čestital kmalu po oznanitvi projekcij ameriških medijev, da je demokrat novoizvoljeni ameriški predsednik. Zapisal je: "Imam veliko spoštovanja do vaših političnih dosežkov in verjamem, da boste trdno delali za obnovo transatlantskih odnosov. Veselim se obiska v Washingtonu in čimprejšnjega srečanja z vašo ekipo, da bi še naprej krepili odnose med Slovenijo in ZDA".

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tako Bidnu kot novoizvoljeni podpredsednici Kamali Harris je čestital tudi ministerTomaž Gantar:"Dobre novice onkraj luže, tako za obvladovanje epidemije in demokratične procese kot za globalno politiko." Slovenski premier Janez Janša pa je v odzivu znova le napadal medije in dejal, da je vloženih več pritožb, sodišča pa da še niso začela odločati. Je pa že po končanem volilnem dnevu, čeprav ni bilo preštetih še vsaj 30 milijonov glasov, čestital Trumpu, kar so kot veliko diplomatsko napako obsodili tako doma kot v tujini. Oglasil se je tudi nekdanji predsednik Barack Obama, ki se je v zadnjih tednih podal v predvolilno kampanjo za Bidna, ki je bil njegov podpredsednik. Zapisal je, da ne bi mogel biti bolj ponosen, da lahko čestita Bidnu in Kamali.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Demokratska predsedniška kandidatka iz leta 2016 Hillary Clintonje zapisala, da so volivci spregovorili in izbrali Bidna in Harrisovo. Dodala je, da gre za zgodovinski trenutek ter novo poglavje za ZDA.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nekdanji poljski premier in predsednik Evropske ljudske stranke Donald Tusk je v odzivu zapisal, da je lahko Trumpov poraz "začetek konca desnega zmagoslavja populizma tudi v Evropi". Evropski politični vrh je sicer poenoteno čestital novoizvoljenemu ameriškemu predsedniku. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v čestitki poudarila, da sta ZDA in EU zaveznici, ter dodala, da se veseli sodelovanja z novoizvoljenim predsednikom. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je zapisal, da je to velik dan za ZDA in Evropo. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je poudaril, da je EU pripravljena na močno transatlantsko partnerstvo. "Covid-19, multilateralizem, podnebne spremembe in mednarodna trgovina so nekateri od izzivov, ki jih Evropa želi reševati skupaj."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Da kot evropski komisar iz Slovenije, kot je poudaril, toplo čestita Bidnu in Harrisovi, je zapisal Janez Lenarčič. Morda je s tem želel ublažiti diplomatsko škodo, ki jo je s svojim zapisom povzročil slovenski premier.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Britanski premier Boris Johnson je Bidenu in Harrisovi čestital za "zgodovinski dosežek". Dodal je, da se veselijo sodelovanja na prednostnih področjih od podnebnih sprememb do trgovine in varnosti.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v čestitki zapisal, da je pred njimi veliko dela, da premagajo dandanašnje izzive, in dodal: "Sodelujmo skupaj."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Nemški zunanji minister Heiko Maasse je prav tako že odzval in zapisal, da se veseli sodelovanja z novo ameriško administracijo, ter da si želi graditi novo sodelovanje in transatlantsko zavezništvo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Bidnu in Kamali je med prvimi čestital tudi kanadski premier Justin Trudeau. "Državi sta tesni prijateljici, partnerici in zaveznici. Delimo si odnos, ki je edinstven na svetovnem prizorišču. Veselim se sodelovanja z vama."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke