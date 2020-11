Odzivi po svetu glede na tesen boj med Bidnom in Trumpom previdni

Britanski zunanji minister Dominic Raab je priznal, da trenutno izgleda, da bo rezultat volitev izjemno tesen, a da ima britanska vlada polno zaupanje v ameriški volilni sistem. "Ameriško-britanski odnosi so odlični in verjamemo, da se bodo okrepili, ne glede na to, kdo zmaga na volitvah."

Avstralska zunanja ministrica Marise Payne je na novinarski konferenci dejala, da je videti, da glasovanje poteka gladko, "ne glede na izid, ki ga bodo določili državljani ZDA, pa bodo ZDA in Avstralija še naprej gojile poglobljen odnos, kot ga imajo že vrsto let. Letos obeležujemo 80 let diplomatskih odnosov, ti so so vse močnejši".

Ameriški veleposlanik v deželi "tam spodaj" je prav tako dejal, da je ameriško zavezništvo z Avstralijo – ne glede na to, kdo bo naslednja štiri leta sedel v Beli hiši – "močno, trdoživo in nestrankarsko".

Obenem je spomnil na izgrede, ki jim je bila Amerika priča v zadnjih mesecih. "Moja država verjame v svobodo zbiranja in v mirne proteste. Imeli smo veliko mirnih protestov, pa tudi nekaj takih, ki so šli čez mejo, postali nasilni in se sprevrgli v izgrede. Mislim, da gre za preudaren previdnostni ukrep, a upajmo, da to ne bo potrebno,"pa se je odzval na dejstvo, da so v pričakovanju protestov in izgredov po vsej ZDA številne stavbe zavarovali z lesenimi paneli. Ograjena je tudi Bela hiša, saj se v primeru Trumpove zmage napovedujejo novi protesti.