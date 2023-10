Sporočila solidarnosti in pozivi k prenehanju nasilja prihajajo z vseh strani

Ameriško veleposlaništvo v Izraelu je sporočilo, da "pozorno spremlja" varnostne razmere v Izraelu po raketnih napadih in infiltraciji Hamasovih borcev iz Gaze. "Državljane ZDA opozarjamo, naj ostanejo pozorni in sprejmejo ustrezne ukrepe za večjo varnostno ozaveščenost, saj se varnostni incidenti, vključno z minometnim in raketnim obstreljevanjem, pogosto zgodijo brez opozorila," je navedeno v izjavi veleposlaništva.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izjavila, da "nedvoumno obsoja napad, ki so ga teroristi Hamasa izvedli proti Izraelu" in da ima "Izrael pravico, da se brani". Odzvalo se je tudi francosko zunanje ministrstvo ter obsodilo teroristične napade na Izrael in prebivalstvo. "Francija izraža popolno solidarnost z Izraelom in žrtvami teh napadov. Ponovno potrjuje, da absolutno zavrača terorizem in da je zavezana varnosti Izraela," so še dodali v izjavi.

"Odločno obsojam vsesplošne napade na Izrael in njegove prebivalce, ki so se zgodili danes zjutraj in povzročili teror in nasilje nad nedolžnimi državljani," je na družbenem omrežju X, sporočil Charles Michel, predsednik Evropskega sveta.