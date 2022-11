OECD: Zaradi visoke inflacije bo gospodarska rast padla

Svetovna gospodarska rast bo leta 2024 nekoliko okrevala, in sicer na 2,7 odstotka. V naslednjih dveh letih bo glavno gonilo gospodarske rasti Azija, medtem ko bo rast v Evropi, Severni in Južni Ameriki zelo nizka, so pri OECD zapisali v najnovejšem poročilu o gospodarskih obetih.

Rast je zaradi posledic ruske invazije na Ukrajino izgubila zagon, visoka inflacija je še vedno prisotna, zaupanje je oslabljeno, negotovost pa velika, so izpostavili. Glavni ekonomist organizacije Alvaro Santos Pereira je ob tem opozoril, da svetovno gospodarstvo doživlja največjo energetsko krizo od sedemdesetih let prejšnjega stoletja.