Ogenj ob Atenah se nenadzorovano širi: 'Torek bo zelo težek dan'

Za gasilci ob grški prestolnici je težka noč. Požara, ki že nekaj dni divjata ob Atenah, se namreč še naprej nenadzorovano širita. Pri tem jima pomaga tudi močan veter, ogenj je tako zajel že dve mesti, med njima tudi priljubljeni Lagonisi, ki sta od Aten oddaljeni nekaj deset kilometrov. Uničenih je vsaj pet hiš.

"Torek bo zelo težek dan, močan veter ognju pomaga, da v petih urah prepotuje tudi 12 kilometrov," je povedal tiskovni predstavnik grške gasilske zveze Ioannis Artopoios. Dodal je tudi, da je grška policija prijela osebo, ki jo sumijo, da je podtaknila požar. Neuradno naj bi šlo za tujca.

Evakuirali več tisoč ljudi

Gasilci so zato začeli z evakuacijo prebivalcev in turistov, ki se nahajajo v letoviščih. Skupaj so jih evakuirali več tisoč, in sicer s šestih območij. Med njimi je več kot tisoč otrok, ki so se nahajali v kampu približno 80 kilometrov zahodno od Aten. Zubliji so se prestolnici najbolj približali na jugovzhodu, kjer so od glavnega mesta oddaljeni približno 27 kilometrov.

Kot prikazujejo video posnetki in fotografije iz turistično priljubljene Grčije, gasilcem pri boju z ognjem pomagajo tudi domačini. Približno 200 gasilcem pomagajo helikopterji, požarna letala in grška vojska.