Tujina

Ogenj pogoltnil luksuzna avtomobila, poškodovana še štiri druga vozila

Velika Gorica, 29. 05. 2026 13.45 pred 1 uro 2 min branja 8

Avtor:
Ne.M. Ti.Š.
V požaru v Veliki Gorici zgorel lamborghini

V nočnem požaru v Veliki Gorici sta zgorela dva prestižna lamborghinija in še štiri druga vozila. Domačini, ki so bili priča dogajanju, sicer trdijo, da je bil požar podtaknjen. Videli naj bi namreč dva zamaskirana mladeniča s kanistri v rokah, ki sta zažgala eno od vozil, nato pa pobegnila.

V nočnem požaru v Veliki Gorici v bližini Zagreba sta bila poškodovana dva luksuzna lamborghinija in še tri druga vozila, je potrdila hrvaška policija. Kot poroča spletni portal net.hr, naj bi sosedje videli mladeniče s kanistri v rokah.

Gasilci so prijavo o aktivnem požaru prejeli ob 2.55.

"Okoli 3. ure zjutraj je zagorelo na parkirišču Zagrebške ulice. Gorela sta dva avtomobila znamke lamborghini, oba zagrebških registrskih oznak, v lasti podjetja. Ogenj se je nato razširil in poškodoval še štiri avtomobile, nadstrešek parkirišča in fasado stavbe," so sporočili z zagrebške policijske uprave. V požaru ni bil nihče poškodovan, kriminalistiščna preiskava še poteka, so dodali.

24sata sicer poroča, da naj bi bil požar podtaknjen. "Iz smeri bližnjega pokopališča sta prišla dva zamaskriana mladeniča. Domačini, ki so ju videli, pravijo, da sta nosila kanistre. Najprej naj bi se ustavila na dvorišču in ogledovala avto. Nato sta polila desno sprednje kolo in ga zažgala. Sledila je eksplozija, ene od njiju pa je zbežal. Drugi je ostal še nekaj minut, nato pa tudi on odšel," je povedala ena od prič nočnega dogajanja.

Zunanjost sosednje stavbe je sicer po navedbah gasilcev poškodovana predvsem zaradi dima. "Dima je bilo veliko, ker je gorela tudi plastika," je povedal poveljnik gasilcev Javne gasilske enote Velika Gorica Ivica Maceković. Požar je pogasilo devet gasilcev z dvema voziloma.

Jani.
29. 05. 2026 16.31
Zakaj pa rabi firma 2 lambota? Mogoče lastniki zase skoraj vse, delavcem pa drobtine. Pol pa folk zavreje...
Odgovori

kr en 123
29. 05. 2026 16.24
Lambota se ne pušča zunaj..
Odgovori


Nidani
29. 05. 2026 16.07
Kreditodajalci SDS...
Odgovori


Prelepa Soča
29. 05. 2026 15.56
In koga briga ta mala gorica?
Odgovori


Hudi časi
29. 05. 2026 14.18
In tri druga vozila, ki so popolnoma nepomembna. Pomembna sta Lamborghini in smetnjak.
Odgovori


asdfghjklč
29. 05. 2026 14.15
Dobro bi bilo, da vedno ob članku zraven napišete, kje se je to zgodilo oz. v kateri državi ... ker nismo vsi poznavalci balkana in nam tudi dol visi.
Odgovori


Hudi časi
29. 05. 2026 14.19
Velika Gorica je na poti med slovensko mejo in Zagrebom.
Odgovori


levnuh, ne svecko
29. 05. 2026 16.24
Aha, Nova Gorica pa ob meji med Slovenijo in Italijo.
Odgovori


