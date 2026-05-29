Ogenj pogoltnil luksuzna avtomobila, poškodovana še štiri druga vozila

V nočnem požaru v Veliki Gorici v bližini Zagreba sta bila poškodovana dva luksuzna lamborghinija in še tri druga vozila, je potrdila hrvaška policija. Kot poroča spletni portal net.hr , naj bi sosedje videli mladeniče s kanistri v rokah.

Gasilci so prijavo o aktivnem požaru prejeli ob 2.55.

"Okoli 3. ure zjutraj je zagorelo na parkirišču Zagrebške ulice. Gorela sta dva avtomobila znamke lamborghini, oba zagrebških registrskih oznak, v lasti podjetja. Ogenj se je nato razširil in poškodoval še štiri avtomobile, nadstrešek parkirišča in fasado stavbe," so sporočili z zagrebške policijske uprave. V požaru ni bil nihče poškodovan, kriminalistiščna preiskava še poteka, so dodali.

24sata sicer poroča, da naj bi bil požar podtaknjen. "Iz smeri bližnjega pokopališča sta prišla dva zamaskriana mladeniča. Domačini, ki so ju videli, pravijo, da sta nosila kanistre. Najprej naj bi se ustavila na dvorišču in ogledovala avto. Nato sta polila desno sprednje kolo in ga zažgala. Sledila je eksplozija, ene od njiju pa je zbežal. Drugi je ostal še nekaj minut, nato pa tudi on odšel," je povedala ena od prič nočnega dogajanja.

Zunanjost sosednje stavbe je sicer po navedbah gasilcev poškodovana predvsem zaradi dima. "Dima je bilo veliko, ker je gorela tudi plastika," je povedal poveljnik gasilcev Javne gasilske enote Velika Gorica Ivica Maceković. Požar je pogasilo devet gasilcev z dvema voziloma.