Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ogenj pogoltnil luksuzno letovišče: umrla italijanska turistka

Bayahibe, 20. 06. 2026 09.05 pred eno minuto 1 min branja 2

Avtor:
N.L.
Požar v resortu v Dominikanski republiki

V petek je požar skoraj v celoti uničil luksuzno letovišče Viva Dominicus Beach by Wyndham v Dominikanski republiki. V požaru je umrla italijanska turistka, skoraj 1700 turistov pa so morali evakuirati. Vzrok požara še ni znan.

Letovišče Viva Dominicus Beach by Wyndham se nahaja v Bayahibeju, priljubljeni destinaciji za turiste iz ZDA in drugih držav na jugovzhodni obali Dominikanske republike.

V petek je v resortu izbruhnil požar, ki se je izjemno hitro razširil nad celoten kompleks, ogenj je razpihaval še veter, ognjeni zublji pa so goltali vse, tudi streho, ki je bila iz slame.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lokalni mediji, ki jih povzema AP, navajajo, da je v požaru umrl italijanski turist, več drugih turistov pa je moralo poiskati zdravniško pomoč.

Približno 1690 turistov so morali zaradi požara evakuirati v druge hotele in bližnje nastanitve.

Letovišče Viva Dominicus Beach by Wyndham pred požarom.
Letovišče Viva Dominicus Beach by Wyndham pred požarom.
FOTO: AP

V bližini zdaj že pogorelega resorta je še en resort verige Viva Wyndham, Dominicus Palace, ki pa v požaru ni bil poškodovan in normalno obratuje.

požar Dominikanska republika turizem evakuacija nesreča

Iskanje osemletnega dečka ob Dravi poteka že četrti dan

24ur.com Ob obali Sardinije zagorela 40-metrska luksuzna jahta
24ur.com Na portoroški plaži pogorelo 2000 kvadratnih metrov prostorov
24ur.com Zaradi izbruha požara v Rimskih termah evakuirali več kot 250 ljudi
24ur.com Požar zajel 7-nadstropni stanovanjski blok, med žrtvami pet otrok
24ur.com Požar v celoti uničil Sparovo pekarno, škode za 40 milijonov
24ur.com Plameni zajeli nekdanjo sovjetsko letalonosilko Minsk
24ur.com Požar v Cukrarni
Priporoča
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 2
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 3
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 4
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 5
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 6
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 7
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 8
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 9
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 10
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 11
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 12
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 13
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 14
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 15
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 16
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 17
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 18
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 19
  • Grill KW25 PROPLUS vrtiljak 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sil Ka 1
20. 06. 2026 09.47
Da pa je bila požgana tudi streha iz slame pa težko verjamem.
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
20. 06. 2026 09.36
Lepo je doma, kdor ga ima!
Odgovori
+3
4 1
bibaleze
Portal
Hrvaški pevec ujet v najlepših družinskih trenutkih letošnjega poletja
Fantastičen trik za pakiranje otroških oblačil
Fantastičen trik za pakiranje otroških oblačil
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
En otrok z vama na dopust, drugi pa ne?
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
Te kopalke bodo letošnje poletje nosile vse nosečnice
zadovoljna
Portal
To je najbolj slavna 13-letnica
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Dnevni horoskop: Ribe bodo v svojem svetu, dvojčke čaka živahen dan
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Edino krilo, ki ga bomo nosile letošnje poletje
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
Le redki poznajo to plat Johnnyja Deppa
vizita
Portal
Znaki, da s prehranskimi dopolnili resno pretiravate
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Kašelj po klimi? Preverite, ali gre za prehlad ali vnetje dihal
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
Bolečina v križu, ki seva v nogo: to so znaki išiasa
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
5 vsakodnevnih napak, ki škodujejo vaši koži pri luskavici
cekin
Portal
Na samopostrežnih blagajnah vas opazujejo bolj, kot si mislite: trgovci vidijo skoraj vse
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Bi vas zaposlil eden največjih podjetnikov vseh časov?
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta slovenska šola ustvarja vodilne kadre
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
Ta jadranski biser (še) ni podivjal s cenami
moskisvet
Portal
Zapustili samostan in se poročili: redovnici, ki sta šli proti vsem pravilom
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Koliko trebušnjakov lahko naredite? Poglejte, koliko bi jih morali glede na svoja leta
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Zvezdnica priznala: Za razpad zakona sem kriva tudi sama
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
Šok v svetu televizije: Zvezdnik umrl v ognjenem peklu
dominvrt
Portal
Ta star trik vrtnarjev deluje še danes: steklenica zaliva rastline namesto vas
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Nekoč nogometni idol, danes čebelar: David Beckham navdušil z novo strastjo
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Morda lahko dobite subvencijo in si znižate stroške
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
Vaše sadno drevje trpi v vročini – teh 5 napak dela skoraj vsak (in ostane brez pridelka)
okusno
Portal
Pecivo, ki je hkrati puhasto in kremasto: trik je v načinu peke
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Nov način priprave krompirja navdušuje splet: rezultat je božanska slana pita
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Slavna solata, ki je popolna priloga jedem z žara
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
Testenine s hladno omako, ki jih pripravite v samo 10 minutah
voyo
Portal
Dungeons & Dragons: Čast med tatovi
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Vojna za OnlyFans
Vojna za OnlyFans
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763