Ogenj pogoltnil luksuzno letovišče: umrla italijanska turistka

Letovišče Viva Dominicus Beach by Wyndham se nahaja v Bayahibeju, priljubljeni destinaciji za turiste iz ZDA in drugih držav na jugovzhodni obali Dominikanske republike.

V petek je v resortu izbruhnil požar, ki se je izjemno hitro razširil nad celoten kompleks, ogenj je razpihaval še veter, ognjeni zublji pa so goltali vse, tudi streho, ki je bila iz slame.