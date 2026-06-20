Ogenj pogoltnil luksuzno letovišče: umrla italijanska turistka

Letovišče Viva Dominicus Beach by Wyndham se nahaja v Bayahibeju, priljubljeni destinaciji za turiste iz ZDA in drugih držav na jugovzhodni obali Dominikanske republike.
V petek je v resortu izbruhnil požar, ki se je izjemno hitro razširil nad celoten kompleks, ogenj je razpihaval še veter, ognjeni zublji pa so goltali vse, tudi streho, ki je bila iz slame.
Lokalni mediji, ki jih povzema AP, navajajo, da je v požaru umrl italijanski turist, več drugih turistov pa je moralo poiskati zdravniško pomoč.
Približno 1690 turistov so morali zaradi požara evakuirati v druge hotele in bližnje nastanitve.
V bližini zdaj že pogorelega resorta je še en resort verige Viva Wyndham, Dominicus Palace, ki pa v požaru ni bil poškodovan in normalno obratuje.
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