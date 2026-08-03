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Ogenj uničil milijone knjig: 'Sovražnik skuša uničiti našo kulturo'

Harkov, 03. 08. 2026 19.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Uničenje po ruskih napadih

Ruski napad na skladišče v severovzhodni ukrajinski regiji Harkov je minuli konec tedna uničil osem milijonov knjig, je sporočila ukrajinska založba Ranok. Dejanje je označila za napad na ukrajinsko kulturo.

"To je največja izguba za ukrajinsko knjižno infrastrukturo od začetka obsežne vojne (2022)," je sporočila ukrajinska založba. Rusija ni prvič napadla tega pomembnega založniškega središča, Kijev pa Moskvo obtožuje, da ga namerno cilja.

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Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP so se gasilci v soboto borili, da bi zajezili požar v skladišču na severovzhodu Ukrajine, nekaj ur po tem, ko je Rusija na regijo Harkov izvedla napad z droni in raketami.

"V požaru je bilo uničenih več kot osem milijonov knjig, med njimi tudi učbeniki za otroke," je Ranok sporočil na družbenih omrežjih. "Ogenj še vedno divja. Sovražnik skuša uničiti naše izobraževanje in kulturo," je dodala založba.

V podobnem napadu na skladišče v bližini Kijeva je prejšnji mesec zgorelo 800.000 knjig. Rusija sicer med svojo invazijo pogosto napada ukrajinske muzeje, galerije, filmske studie, cerkve in druge objekte kulturnega pomena, poroča AFP.

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