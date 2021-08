Ogenj v Grčiji divja že deveti dan: 'Požarne fronte bomo počasi ukrotili'

Na goratem območju Peloponeza pa razmere ostajajo nevarne. Namestnik guvernerja regije Arkadia Hristos Lambropulos je pojasnil, da so vse napore usmerili v preprečevanje širjenja požara v smeri gostega gozda na gori Mainalo. Vasi trenutno še niso ogrožene, a se lahko razmere hitro spremenijo.

"Mislim, da lahko rečemo, da bomo požarne fronte počasi ukrotili," je povedal župan mesta Istaiaia na Eviji Jianis Koncias . "Včeraj smo celo prvič po več dneh videli svetlobo Sonca," je dodal. Območje je bilo namreč več dni ujeto v gost dim, to pa je dodatno otežilo tudi gašenje iz zraka. Na Eviji se proti požarom bori skoraj 900 gasilcev.

Požari v državi so doslej terjali tri življenja. Številni priznavajo, da je bila pomoč iz tujine ključna pri preprečevanju hujše katastrofe. V okviru evropskega mehanizma civilne zaščite so doslej države Grčiji pomagale z 21 letali, 250 vozili in več kot 1200 gasilci.