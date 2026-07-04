Ogenj zajel katamaran pri Hvaru, plovilo povsem zgorelo

Hrvaški center za reševanje Reka je ob 17.30 od člana posadke prejel obvestilo o požaru. O dogodku so takoj obvestili Luško kapitanijo Split in njeno izpostavo na Hvaru, ki sta na kraj napotili gasilce, poroča Net.hr.

Na katamaranu je bilo pet oseb – trije člani posadke in dva potnika. Vsi so se takoj po izbruhu požara s pomožnim čolnom varno umaknili z gorečega plovila.

Ob prihodu na kraj dogodka so pristojne službe zaradi nevarnosti širjenja ognja na bližnji gozd goreči katamaran odmaknile od obale. Gasilci so nato začeli gasiti požar, ki je zajel nadgradnjo plovila.

Če plovilo ne bo potonilo, bodo opravili ogled kraja dogodka in uvedli nadaljnje postopke za ugotovitev vzroka požara ter okoliščin nesreče.