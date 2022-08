'Zagledala sem plamen nad odrom': Umrlo 13 ljudi, vsaj 35 je ranjenih

Požar je izbruhnil okoli 1. ure zjutraj v nočnem klubu Mountain B, v enonadstropni stavbi v okrožju Sattahip v provinci Chonburi, jugovzhodno od Bangkoka, je sporočila policija.

Sattahip sicer leži tudi približno 30 kilometrov južno od mesta Pattaya, priljubljene turistične destinacije.

Policija je sporočila, da je zagorelo med glasbenim nastopom, zakaj, pa še ni znano.

Vse žrtve so bili tajski državljani, je še sporočila policija.

Posnetki lokalne televizije prikazujejo ljudi, ki bežijo pred ognjem, in reševalce, ki gasijo ogenj ter si ogledujejo pogorele prostore, po tleh pa so bili raztreseni čevlji in steklenice.

Priča, ki se je predstavila kot Nana, je za lokalno televizijo povedala, da je bila s petimi prijatelji, ko je na prizorišču izbruhnil požar. "Zagledala sem plamen nad odrom na desni strani. Mislim, da je bilo približno ob istem času, ko je to videl tudi pevec na odru in je zavpil: "Ogenj.""

Po poročanju lokalnih medijev so Mountain B odprli šele dober mesec pred incidentom.

Tragedija se je zgodila 13 let po tem, ko je zaradi pirotehnike zagorelo na novoletni zabavi v polnem nočnem klubu Santika v Bangkoku, kjer je umrlo 66 ljudi. Preiskava tega požara je odkrila več ključnih kršitev v klubu, pa tudi sistemsko korupcijo in ohlapen odnos do varnosti v tajskih zabaviščih.