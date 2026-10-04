Ogenj zajel počitniške prikolice, poškodovanih več ljudi

Gre za požar večjih razsežnosti, ki ga je gasilcem uspelo spraviti pod nadzor, vendar nekaj ur po izbruhu še ni bil povsem pogašen.
Reševanje je bilo oteženo zaradi plinskih jeklenk in vozil na prizorišču, slišati je bilo tudi eksplozijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.
Kot poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos, so 24 ljudi prepeljali v bolnišnico.
Vzrok za izbruh požara za zdaj ni znan.
Kraj Peschiera del Garda leži v bližini priljubljenega zabaviščnega parka Gardaland.
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