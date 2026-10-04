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Ogenj zajel počitniške prikolice, poškodovanih več ljudi

Verona, 04. 10. 2026 11.52 pred 6 minutami 1 min branja 0

Avtor:
U. Z. K. STA
Požar v kampu ob Gardskem jezeru

V počitniškem kampu v kraju Peschiera del Garda na severu Italije je izbruhnil požar. Ogenj je po dosedanjih podatkih zajel več počitniških prikolic in bungalovov ob Gardskem jezeru, pri čemer je bilo poškodovanih več ljudi. 24 so jih prepeljali v bolnišnico.

Gre za požar večjih razsežnosti, ki ga je gasilcem uspelo spraviti pod nadzor, vendar nekaj ur po izbruhu še ni bil povsem pogašen.

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Reševanje je bilo oteženo zaradi plinskih jeklenk in vozil na prizorišču, slišati je bilo tudi eksplozijo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Požar v kampu ob Gardskem jezeru
Požar v kampu ob Gardskem jezeru
FOTO: AP

Kot poroča italijanska tiskovna agencija Adnkronos, so 24 ljudi prepeljali v bolnišnico.

Vzrok za izbruh požara za zdaj ni znan.

Požar v kampu ob Gardskem jezeru
Požar v kampu ob Gardskem jezeru
FOTO: AP

Kraj Peschiera del Garda leži v bližini priljubljenega zabaviščnega parka Gardaland.

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kamp požar prikolice gardsko jezero italija

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