Ogenj zajel stanovanjsko stavbo, stanovalce evakuirali

"Stala sem na terasi, ko sem zagledala gost črn dim, ki se je hitro širil. Svojim otrokom sem zavpila, naj hitro stečejo ven," pripoveduje ena od stanovalk za ORF Steiermark. Celotno stavbo so evakuirali.

Gasilska enota iz Gradca je posredovala z 11 vozili in približno 50 gasilci, požar pa jim je uspelo spraviti pod nadzor. Zaradi obsega je bil v pripravljenosti tudi Rdeči križ, ki je stanovalcem zagotovil odeje in nudil prvo pomoč.

Približno 20 ljudi so odpeljali v več bolnišnic, po prvih poročilih pa je pet oseb utrpelo srednje hude poškodbe, preostali pa lažje. Huje poškodovanih ni bilo.

Komunalno podjetje Holding Graz je priskočilo na pomoč z dvema avtobusoma, ki sta evakuirane peljala na različne točke v mestu.