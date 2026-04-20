Tujina

Ogenj zajel stanovanjsko stavbo, stanovalce evakuirali

Gradec, 20. 04. 2026 08.39 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
N.V.
Požar v Gradcu

V stanovanjski stavbi v Gradcu je izbruhnil obsežen požar, več stanovalcev je bilo odpeljanih v bolnišnico zaradi suma zastrupitve z dimom. Gasilci, ki so sprožili obsežno intervencijo, menijo, da se je požar začel v kleti ali v pritličju stavbe. Natančen vzrok požara še ni znan.

"Stala sem na terasi, ko sem zagledala gost črn dim, ki se je hitro širil. Svojim otrokom sem zavpila, naj hitro stečejo ven," pripoveduje ena od stanovalk za ORF Steiermark. Celotno stavbo so evakuirali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Gasilska enota iz Gradca je posredovala z 11 vozili in približno 50 gasilci, požar pa jim je uspelo spraviti pod nadzor. Zaradi obsega je bil v pripravljenosti tudi Rdeči križ, ki je stanovalcem zagotovil odeje in nudil prvo pomoč.

Približno 20 ljudi so odpeljali v več bolnišnic, po prvih poročilih pa je pet oseb utrpelo srednje hude poškodbe, preostali pa lažje. Huje poškodovanih ni bilo.

Komunalno podjetje Holding Graz je priskočilo na pomoč z dvema avtobusoma, ki sta evakuirane peljala na različne točke v mestu.

graz požar stavba evakuacija

