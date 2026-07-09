Ogenj zajel kitajsko tovarno obutve, umrlo najmanj 28 ljudi

Kot je razvidno iz posnetkov, ki jih je objavila kitajska državna televizija CCTV , so gasilci škropili fasado in notranjost večnadstropne stavbe, iz katere se je vil gost črn dim.

V tovarni obutve Huiteng v jugovzhodnem kitajskem mestu Jinjiang je okoli poldneva (po lokalnem času) izbruhnil obsežen požar. Umrlo je najmanj 28 ljudi, število poškodovanih še ni znano, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua .

Ljudje so iskali zatočišče ob oknih in na strehi stavbe, kjer so ostali ujeti, medtem ko je požar divjal v spodnjih nadstropjih. Nekateri naj bi ognju skušali ubežati tudi tako, da so skakali iz goreče zgradbe.

Kitajski predsednik Ši Džinping je dejal, da je požar terjal "veliko žrtev" in pozval k okrepitvi iskalnih in reševalnih prizadevanj. Pozneje je dodal, da bodo morali krivci odgovarjati. Kitajske oblasti so medtem pridržale že več oseb, ki delajo za lastnike tovarne, bančni račun podjetja pa so zamrznili, poroča Xinhua.

Po navedbah kitajskega ministrstva za izredne razmere so na kraj dogodka napotili 183 pripadnikov gasilskih in reševalnih ekip ter 35 vozil. Iz goreče stavbe so evakuirali okoli 200 zaposlenih.

Po prvih izsledkih preiskave je požar izbruhnil v pritličju stavbe. Ker je bilo v objektu veliko vnetljivih materialov, tkanin in lepil, se je hitro razširil.