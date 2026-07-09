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Ogenj zajel kitajsko tovarno obutve, umrlo najmanj 28 ljudi

Jinjiang, 09. 07. 2026 17.49 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Ti.Š. STA
Požar v tovarni obutve

V tovarni obutve v provinci Fujian na vzhodu Kitajske je izbruhnil požar, v katerem je po prvih informacijah umrlo najmanj 28 ljudi. Lokalne gasilske ekipe so požar pogasile, v goreči stavbi pa je bilo več ur po izbruhu požara ujetih več oseb. Vzrok požara še ni znan.

Požar na vzhodu Kitajske je terjal številne smrtne žrtve.
Požar na vzhodu Kitajske je terjal številne smrtne žrtve.
FOTO: AP

V tovarni obutve Huiteng v jugovzhodnem kitajskem mestu Jinjiang je okoli poldneva (po lokalnem času) izbruhnil obsežen požar. Umrlo je najmanj 28 ljudi, število poškodovanih še ni znano, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua

Kot je razvidno iz posnetkov, ki jih je objavila kitajska državna televizija CCTV, so gasilci škropili fasado in notranjost večnadstropne stavbe, iz katere se je vil gost črn dim.

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Ljudje so iskali zatočišče ob oknih in na strehi stavbe, kjer so ostali ujeti, medtem ko je požar divjal v spodnjih nadstropjih. Nekateri naj bi ognju skušali ubežati tudi tako, da so skakali iz goreče zgradbe.

Kitajski predsednik Ši Džinping je dejal, da je požar terjal "veliko žrtev" in pozval k okrepitvi iskalnih in reševalnih prizadevanj. Pozneje je dodal, da bodo morali krivci odgovarjati. Kitajske oblasti so medtem pridržale že več oseb, ki delajo za lastnike tovarne, bančni račun podjetja pa so zamrznili, poroča Xinhua.

Po navedbah kitajskega ministrstva za izredne razmere so na kraj dogodka napotili 183 pripadnikov gasilskih in reševalnih ekip ter 35 vozil. Iz goreče stavbe so evakuirali okoli 200 zaposlenih.

Po prvih izsledkih preiskave je požar izbruhnil v pritličju stavbe. Ker je bilo v objektu veliko vnetljivih materialov, tkanin in lepil, se je hitro razširil.

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Mesto Jinjiang v provinci Fujian pogosto imenujejo kar kitajska "prestolnica obutve". Tam naj bi namreč izdelali 20 odstotkov vse športne obutve na svetu.

Kitajska je potem, ko je novembra lani v požaru, ki je zajel več stanovanjskih stavb v Hongkongu, umrlo 168 ljudi, začela posebno kampanjo za preprečevanje požarov v visokih stavbah.

Kitajska tovarna požar obutev žrtve

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asdfghjklč
09. 07. 2026 18.59
Zagotovo sta voda in železo zagorela...
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