Oglas, ki razburja: pakistansko letalo leti proti Eifflovem stolpu

Letalo, ki leti proti stolpu, je številne uporabnike družbenih omrežij spomnilo na 11. september 2001 in teroristične napade v ZDA. "Je to reklama ali grožnja," je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je pozval prevoznika, naj odpusti vodjo marketinga.

V napadih 11. septembra so teroristi v ZDA ugrabili štiri potniška letala in z dvema zadeli ter zrušili oba dvojčka Svetovnega trgovinskega centra (WTC) v New Yorku. Eno letalo je zadelo Pentagon, četrto pa se je po uporu potnikov zrušilo na polje pri Shanksvillu v Pensilvaniji. Teoristični napadi so zahtevali skoraj 3000 smrtnih žrtev.

Domnevnega načrtovalca napadov Khalida Sheikha Mohammada so leta 2003 aretirali v Pakistanu. Tam je bil leta 2011 ubit tudi Osama bin Laden, vodja teroristične organizacije Al Kaida, ki je načrtovala napade.

Letalska družba PIA spornega oglasa in kritik še ni komentirala. V preteklosti so sicer že večkrat poskrbeli za razburjenje, poroča BBC. Že leta 1979 so objavili oglas, ki je prikazoval senco potniškega letala nad dvojčkoma, ki sta bila nato v napadih 2001 zrušena. Leta 2017 je osebje prevoznika za "srečo" na pristajalni stezi žrtvovalo kozo, leta 2019 pa so svojim stevardesam naročili, naj shujšajo ali pa dajo odpoved.

Letalski prevoznik štiri leta ni imel dovoljenja za lete v EU, potem ko se je izkazalo, da je tretjina njihovih pilotov goljufala na testih in ni upoštevala varnostnih postopkov. Medtem še vedno nimajo dovoljenja za polete v Veliko Britanijo in v ZDA.