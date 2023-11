Zaradi destruktivnosti do narave prepovedali oglas za terenca, ki je bil posnet v Sloveniji

Več deset terenskih vozil drvi po strugi reke, ki si jo z agresivno vožnjo neusmiljeno povsem podredijo. V okolici pa prekrasna kulisa - neokrnjena narava, gozd, gore. Britanski nadzorni organ je v prelomni sodbi presodil, da je oglas tako destruktiven do narave in brez občutka odgovornosti do družbe, da so prepovedali njegovo predvajanje. Okoljski znanstvenik Žiga Malek je na omrežju X zapisal, da lahko poznavalci Gorenjske opazijo, da je bil oglas posnet v Sloveniji. Elementi oglasa so bili sicer, kot je pojasnil proizvajalec, ustvarjeni umetno, a to ne spremeni sporočila oglasa, ki je nespoštljiv do narave v času prizadevanj za zeleni prehod in čistejši zrak na našem planetu.

Britanski nadzorni regulacijski organ za oglaševanje (Asa) je prepovedal predvajanje dveh oglasov Toyote, poroča Guardian. Kot so presodili, so bili oglasi v kampanji za Toyota Hilux v kampanji 'Born to roam', ustvarjeni povsem brez občutka odgovornosti do družbe in brez upoštevanja vpliva na okolje. Regulator je tako prepovedal uporabo dveh oglasov, ki sta bila prvič objavljena v kampanji leta 2020. Gre za plakat in videoposnetek, prikazan na družbenih omrežjih, kjer na desetine avtomobilov Toyota Hilux vozi po strugi reke v objemu neokrnjene narave, medtem ko narator prizor opisuje kot "enega pravih spektaklov narave''. Sledijo prizori vožnje po cesti in v urbanem območju. Kot pa je na družbenem omrežju X opozoril okoljski znanstvenik Žiga Malek, je opazil, da je bil oglas, prepovedan zaradi prikazovanja uničevanja narave, posnet v Sloveniji: "Poznavalci gorenjskih Alp, lahko v ozadju opazimo najvišji vrh Karavank Stol, na desni je Mežakla. Toyote pa se seveda peljejo po strugi Save Dolinke. Prekrasna kulisa! Kasneje je še par kadrov v Ljubljani."

Da je oglas posnet v Sloveniji so potrdili tudi pri Toyoti, poroča Independent. Toyota je dodala, da je uporaba toliko vozil očitno fantazijska, da ga potrošniki ne bi posnemali in se zato množično vozili po neokrnjeni naravi. Dodali so še, da noben razumen gledalec ne bi razumel oglasa kot spodbujanje potrošnikov k neodgovorni vožnji v divjini in povzročanju okoljske škode.Plakat je bil v celoti računalniško ustvarjen z uporabo orodja CGI in zato ni povzročil nikakršne škode naravnemu okolju, trdijo. Kot so še pojasnili, je bil oglas posnet "z dovoljenjem na zasebnem zemljišču v tujini, v okolju, ki ni ogroženo ali ranljivo." Kar je sicer nenavadno, saj gre za lokacijo na robu Triglavskega narodnega parka. "Oglas je tako destruktiven, da je njegovo predvajanje prepovedano. Ampak ne dovolj destruktiven, da se ne bi prepovedalo snemanja na robu Triglavskega narodnega parka v strugi alpske reke," opozarja Malek. Ogromna vozila, ki izredno onesnažujejo okolje Nad oglasom se je pritožila organizacija Adfree Cities, ki si prizadeva za umik oglasov iz javnih prostorov. Trdili so, da oglasi opravičujejo ter spodbujajo okolju škodljivo vedenje in pozvali h koncu oglaševanja izdelkov in storitev z visokim okoljskim odtisom. Asa je presodila, da oglasi dopuščajo uporabo vozil na način, ki ne upošteva njihovega vpliva na naravo in okolje in da niso bili ustvarjeni z občutkom odgovornosti do družbe.

