Oglasil se je moški, ki je teptal vrtnice: Bil je spontani performans na performans

Toni Kumerle , frontman skupine Izlet, je po včerajšnji izvedbi performansa Tiha maša umetnice Arijane Lekić Fridrih začutil potrebo po "spontanem performansu kot odzivu na performans" , kot je to sam poimenoval, poroča Dnevnik.hr . Kot smo poročali, je umetnica na tla položila 38 vrtnic za 38 žensk, ki so bile umorjene na Hrvaškem v zadnjih treh letih.

Posnetek Kumerletovega dejanja je namreč hitro zaokrožil po Hrvaški in sprožil val ogorčenja. Kot smo poročali, naj bi se Kumerle nedavno udeležil tudi molitvenih srečanj "radikalnih katolikov" na Trgu bana Jelačića. Kumerle se je odzval v spodnjem video sporočilu.

Če povzamemo, zapisal je, da njegovo dejanje ni bilo napad ali izraz agresije, temveč spontani performans kot odziv na umetniški performans. Želel je opozoriti, da se že dlje časa, vzporedno z molitvami za domovino in druge namene, v neposredni bližini odvija umetniška akcija, posvečena ženskam, žrtvam nasilja. Po njegovem mnenju je pomembno izpostaviti, da v družbi pogosto prevladujeta brezbrižnost in pasivnost, tako do resničnih žrtev kot do državljanov na splošno, medtem ko je iskrene skrbi malo, medijske polarizacije pa veliko.

Zapisal je še, da si niti v sanjah ni predstavljal, da se bo posnetek tako hitro razširil, niti da bo njegovo dejanje predstavljeno kot napad na žrtve ali kot omalovaževanje njihove usode. Takšna razlaga, poudarja, nikoli ni bila njegova namera in se z njo ne more poistovetiti.

Opravičil se je vsem, ki so njegovo dejanje tako razumeli – še posebej družinam žrtev, ki se že same po sebi vsak dan soočajo z bolečino in spomini na nasilje. Ob tem je dodal, da vrtnice niso predstavljale kraja zločina ali uradnega spomenika, ampak so bile del umetniškega performansa. Če je njegovo dejanje, čeprav nenasilno, v takšnem kontekstu delovalo neprimerno, mu je za to iskreno žal.

Opravičil se je tudi prijateljem, sodelavcem in vsem, ki ga podpirajo, saj jih je dogodek morda spravil v neprijeten položaj. Nikakor ni želel omajati ali zasenčiti česar koli dobrega, kar so skupaj ustvarili.

Na koncu je še enkrat poudaril: žrtev je žrtev in vsaka si zasluži spoštovanje. Če je kdo njegovo dejanje razumel drugače, se mu iskreno opravičuje.