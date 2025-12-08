Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Oglasil se je moški, ki je teptal vrtnice: Bil je spontani performans na performans

Zagreb, 08. 12. 2025 09.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M.
Komentarji
25

Toni Kumerle, ki je teptal 38 vrtnic, položenih v spomin na umorjene ženske na Hrvaškem, je pojasnil svoje ravnanje. Trdi, da ni šlo za agresijo, temveč odziv na umetniško delo, in da je želel opozoriti na družbeno brezbrižnost. Opravičil se je vsem, ki so ga narobe razumeli.

Toni Kumerle, frontman skupine Izlet, je po včerajšnji izvedbi performansa Tiha maša umetnice Arijane Lekić Fridrih začutil potrebo po "spontanem performansu kot odzivu na performans", kot je to sam poimenoval, poroča Dnevnik.hr. Kot smo poročali, je umetnica na tla položila 38 vrtnic za 38 žensk, ki so bile umorjene na Hrvaškem v zadnjih treh letih.

Preberi še Teptal vrtnice, ki so jih položili za umorjene ženske

Posnetek Kumerletovega dejanja je namreč hitro zaokrožil po Hrvaški in sprožil val ogorčenja. Kot smo poročali, naj bi se Kumerle nedavno udeležil tudi molitvenih srečanj "radikalnih katolikov" na Trgu bana Jelačića. Kumerle se je odzval v spodnjem video sporočilu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če povzamemo, zapisal je, da njegovo dejanje ni bilo napad ali izraz agresije, temveč spontani performans kot odziv na umetniški performans. Želel je opozoriti, da se že dlje časa, vzporedno z molitvami za domovino in druge namene, v neposredni bližini odvija umetniška akcija, posvečena ženskam, žrtvam nasilja. Po njegovem mnenju je pomembno izpostaviti, da v družbi pogosto prevladujeta brezbrižnost in pasivnost, tako do resničnih žrtev kot do državljanov na splošno, medtem ko je iskrene skrbi malo, medijske polarizacije pa veliko.

Zapisal je še, da si niti v sanjah ni predstavljal, da se bo posnetek tako hitro razširil, niti da bo njegovo dejanje predstavljeno kot napad na žrtve ali kot omalovaževanje njihove usode. Takšna razlaga, poudarja, nikoli ni bila njegova namera in se z njo ne more poistovetiti.

Opravičil se je vsem, ki so njegovo dejanje tako razumeli – še posebej družinam žrtev, ki se že same po sebi vsak dan soočajo z bolečino in spomini na nasilje. Ob tem je dodal, da vrtnice niso predstavljale kraja zločina ali uradnega spomenika, ampak so bile del umetniškega performansa. Če je njegovo dejanje, čeprav nenasilno, v takšnem kontekstu delovalo neprimerno, mu je za to iskreno žal.

Opravičil se je tudi prijateljem, sodelavcem in vsem, ki ga podpirajo, saj jih je dogodek morda spravil v neprijeten položaj. Nikakor ni želel omajati ali zasenčiti česar koli dobrega, kar so skupaj ustvarili.

Na koncu je še enkrat poudaril: žrtev je žrtev in vsaka si zasluži spoštovanje. Če je kdo njegovo dejanje razumel drugače, se mu iskreno opravičuje.

vrtnice zagreb toni kumerle ubite ženske
Naslednji članek

Trump Zelenskemu očita, da ni prebral mirovnega načrta za Ukrajino

Naslednji članek

'Liposukcija ali Backstreet Boys?'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (25)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
08. 12. 2025 11.48
Sramota ! HDZovec, Domovinski pokret in Markićka team, kaj pa. Kot pri nas SDSovc..A resno desnica ne more mal naprej? Res pomik nazaj v Kraljevino YU, res !
ODGOVORI
0 0
Vesela Jasna
08. 12. 2025 11.41
+1
Da bi prej pomislil kako se bodo počutili svojci žrtev, je pa preveč zanj. Naj molijo, da ga pamet sreča.
ODGOVORI
2 1
slim386
08. 12. 2025 11.39
Karolina nimaš kaj taki so
ODGOVORI
0 0
Gorje
08. 12. 2025 11.37
+2
Le kaj so mu rože hudga naredle?🤯
ODGOVORI
2 0
lokson
08. 12. 2025 11.35
+1
Kaj niso LJ. akrivistke podobno naredile sredi Ljubljane in ob tem požele odobravanje teh, kateri se sedaj zgražajo.
ODGOVORI
2 1
Sortegilio
08. 12. 2025 11.33
+4
Vse za pozornost. Dejanje nepotrebno. Namesto kaj pametnega narediti pa to. Za taksno starost pa tudi nezrelo.
ODGOVORI
4 0
Un71
08. 12. 2025 11.30
+2
Srečo ima, da ni tole na koncu postal preformens na preformen na preformens, ko bi odpeljali z reševalnim vozilom...
ODGOVORI
2 0
PoldeVeliki
08. 12. 2025 11.25
+1
Nika Kovač mu je oprostila-
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
08. 12. 2025 11.22
+1
A je instaliro na instalaciju?
ODGOVORI
1 0
Janez23
08. 12. 2025 11.20
+1
Lepo, da se je opravičil, skrajna levičarka Sara Štiglic se seveda ne bo, primitivka ostane primitivka.
ODGOVORI
6 5
AFŽ
08. 12. 2025 11.19
+6
bulšit. Ja, zdaj se pa ven vleče
ODGOVORI
8 2
bor99
08. 12. 2025 11.16
+6
slabo se zdej ven vlečeš
ODGOVORI
6 0
vlahov
08. 12. 2025 11.16
-9
Ta se je opravičil. Lepo. Za splave se nihče ne opraviči oz. redko .
ODGOVORI
1 10
galeon
08. 12. 2025 11.16
-2
Tako kot sem včeraj napisal. Ona je naredila instalacijo na cesti on pa ji je dodal še svojo vsebino. Oba umetnika.
ODGOVORI
6 8
daiči
08. 12. 2025 11.14
+9
Dons loh nardiš kakršnokol neumnost, pa če boš pol reku d je šlo za performns, bo vse v redi. Še pohvalil te bojo kašn supr prformns si naredu. Spomnte se polaka k je u lublan živga netoperja pojedu, prformns u glavnm. Umetnost.
ODGOVORI
9 0
Razsuti Tovor
08. 12. 2025 11.12
+5
Religija omejuje in tepta pravice posameznikov, zoperstavi se vsakemu poskusu povečanja pravic, tudi s hujskanjem privržencev. Smo to že kje videli pri nas? V naši vasi smo že leta razdeljeni na tiste popolnoma verne in tiste, ki se držijo zdrave pameti.
ODGOVORI
8 3
vlahov
08. 12. 2025 11.15
+3
Ravno obratno je res.
ODGOVORI
5 2
TheJuniKorn
08. 12. 2025 11.07
+5
Pismo, jaz sem pa mislil, da gre za instalacijo...
ODGOVORI
5 0
konc
08. 12. 2025 10.24
+6
Podobno tisti izjavi, ko dobijo lopova in izjavi, da gre za družbeni eksperiment :D
ODGOVORI
7 1
SpamEx
08. 12. 2025 11.06
+1
in potem kot prvi in zadnji odstopi in pokaže svojo visoko higieno
ODGOVORI
1 0
Lev07
08. 12. 2025 10.15
+9
Če je njegovo dejanje delovalo neprimerno??? Totalno neprimerno!!!
ODGOVORI
9 0
Zmaga Ukrajini
08. 12. 2025 10.05
+5
Ubogi revež,... že na daleč se mu vidi njegov ovčji ksiht, ki obeta, da od takega modela nimaš kaj dobrega pričakovati.
ODGOVORI
10 5
Lev07
08. 12. 2025 10.16
+2
Zakaj se je potrebno spuščati tako nizko in komentirati človekov izgled?
ODGOVORI
5 3
ivan z Doba
08. 12. 2025 10.49
+3
Katoliban ni človek.
ODGOVORI
7 4
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385