Oglasil se je Musk: Upam da bodo nekega dne carine z Evropo ničelne

V soboto so začele veljati 10-odstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA iz celega sveta, ki jih je pod oznako vzajemne carine za večino držav in ozemelj po svetu, tudi Evropsko unijo, uvedel ameriški predsednik Donald Trump. Za okoli 60 držav in EU bodo v sredo uvedene še višje carine. Za Unijo bo skupna dodatna carinska stopnja pri 20 odstotkih. ZDA so uvedle tudi 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov.