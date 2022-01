Oglasilo se je Matejevo dekle: Ta izlet so načrtovali šest mesecev

Sedmi dan iskanja pogrešanega 27-letnega Mateja Periša, za katerim se je v Beogradu izgubila vsaka sled, so na delu vse razpoložljive enote policije. Njegovi najbližji še niso izgubili upanja, da bi ga našli živega. Oglasilo pa se je tudi njegovo dekle, ki pravi, da jih najbolj motijo namigovanja, da je pred izginotjem zaužil prepovedane substance. "To ni on!" je prepričana.

Novinar srbskega Kurirja je obiskal Split in stopil v stik s Sanjo, dekletom pogrešanega Mateja Periša, ki doslej za medije še ni spregovorila. Povedala mu je, da vsi njegovi bližnji nestrpno čakajo nove informacije iz Beograda, najbolj pa jih moti to, da se v zgodbi omenja teorija, da je morda zaužil prepovedane substance. Trdijo, da je Matej dober in vzoren mladenič, ki ni jemal nikakršnih drog. Kot je še povedala, je Matej odhod v Beograd za novo leto načrtoval več mesecev. To ni bil povod za nikakršen spor med njima, njuna veza je bila trdna, pravi. Na izlet je odšel s šestimi prijatelji, od katerih Sanja pozna tri. Gre za njegove prijatelje iz osnovne šole. "Izlet so načrtovali šest mesecev vnaprej, nič ni bilo dogovorjeno z danes na jutri," je povedala, a priznala, da ni vedela, da se jim bodo priključili še trije prijatelji. Sanja pravi tudi, da še ni izgubila upanja, enakega mnenja je po njenih besedah tudi Matejeva mama. Izključili sta možnost, da bi bile za njegovo izginotje krive droge. "To ni on," sta prepričani.

icon-expand Matej Periš FOTO: Telegraf M. Beljan

Matejev oče Nenad Periš medtem še naprej ostaja v Beogradu in čaka na kakršnokoli informacijo, ki bi dala odgovor na to, kaj se je zgodilo njegovemu sinu. Včeraj je novinarjem potrdil, da so mu odvzeli vzorec DNK. Policisti so v sredo tudi uspeli izslediti in se pogovoriti z voznikom taksija, v katerega je – kot je razvidno s posnetka – poskušal vstopiti Matej. A ta jim je lahko povedal le, da ga je mladenič na ulici ustavil in vprašal, ali je prost. Odgovoril mu je, da ni in odpeljal dalje. To je bila vsa komunikacija med njima.

Po poročanju Blica so policisti tudi že rešili skrivnost, povezano z barvo Matejevih superg. Njegov oče je potrdil, da je mladenič na posnetkih, ki ima obute bele superge in ustavlja taksi, Matej. Moški s črnimi supergami, ki ga med tekom spremlja dekle v belem puloverju, pa naj bi bila neka druga oseba, ki s primerom ni povezana. Njihov vir trdi, da gre le za naključje, da sta moška podobne postave v isti noči tekla po beograjskih ulicah. Medtem pa so potapljači prenehali z iskanjem po Savi. Glede na vremenske razmere to nima smisla, saj je gladina vode narasla, s tem pa tudi mulj, tako da je vidljivost praktično nična.