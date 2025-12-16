Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ogled vodnjaka Trevi ne bo več brezplačen

Rim, 16. 12. 2025 15.16 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
D.L. STA
Vodnjak Trevi v Rimu

Turisti bodo morali od 7. januarja za ogled znamenitega vodnjaka Trevi v Rimu odšteti dva evra, prebivalci italijanske prestolnice pa ga bodo lahko še naprej obiskovali brezplačno. Mestna uprava si od ukrepa obeta okoli 20 milijonov evrov letnih prihodkov.

Vodnjak Trevi v Rimu
Vodnjak Trevi v Rimu
FOTO: AP

Ogled znamenitega rimskega vodnjaka Trevi, kamor ljudje mečejo kovance, da bi si zagotovili ponoven obisk mesta, kmalu ne bo več brezplačen, poroča Corriere della Sera. Od 7. januarja dalje bo ogled stal dva evra.

Po besedah mestnega svetnika Alessandra Onorata, pristojnega za turizem, bodo prihodke od vstopnic namenili za izboljšanje turistične ponudbe in storitev v večnem mestu. Obenem naj bi z januarjem vzpostavili tudi ločena dostopa do vodnjaka – enega za turiste in drugega za domačine, ki si bodo znamenitost še vedno lahko ogledovali brezplačno.

Vodnjak Trevi je za Kolosejem druga najbolj obiskana rimska znamenitost. Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta si je poznobaročno mojstrovino arhitekta Nicole Salvija ogledalo več kot 5,3 milijona obiskovalcev.

Seznam plačljivih znamenitosti v Italiji se bo tako še podaljšal. Lani so denimo oblasti v Benetkah v okviru prizadevanj po obvladovanju prekomernega turizma uvedle vstopnice za dnevne obiskovalce. Že od julija 2023 je medtem plačljiv ogled rimskega Panteona.

vodnjak Trevi Rim vstopnina turisti Corriere della Sera

Vozila z notranjim zgorevanjem ostajajo, predlaga Evropska komisija

Brigitte Macron: Žal mi je, če sem prizadela žrtve spolnega napada

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vojko Kos
16. 12. 2025 17.19
Pametno. V tem primeru ga boš mogoče celo videl.
Odgovori
0 0
Fair
16. 12. 2025 17.13
Če vidiš vodnjak, si itak zmagal. Zaradi nepopisne gneče niti blizu ne prideš.....vsaj meni ni uspelo.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Veste, kaj je pravilo štirih daril?
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Otroci v stiski: praznični čas, ki ni vedno vesel
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
zadovoljna
Portal
Tako je videti kultna Baby iz Umazanega plesa po skoraj 40 letih
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Lepotica, s katero je poročen Raj iz Velikih pokovcev
Top filmi za december
Top filmi za december
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
Najlepše okrašeno mesto blizu Slovenije
vizita
Portal
Kako zaspati v manj kot 5 minutah?
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Največja napaka pri hujšanju, ki jo dela 90 % ljudi (in zato nikoli ne shujšajo)
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Ko vas 'zdrava hrana' začne delati bolne: temna stran clean eatinga
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
Rak bi lahko do leta 2050 zahteval dvakrat več življenj
cekin
Portal
Kaj delodajalec opazuje na razgovoru?
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Razkril dve preprosti navadi, ki sta mu spremenili življenje
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
moskisvet
Portal
Pevec zbolel za rakom
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Umrla je pri 45 letih
Umrla je pri 45 letih
dominvrt
Portal
Trik, da se okna pozimi ne bodo rosila
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
To se zgodi, če posteljnine ne menjate dovolj pogosto
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako pozimi zaščititi psa: ključni nasveti za varne sprehode
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Hiter prigrizek, s katerim boste navdušili obiske
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
Horoskop: Katera božična sladica najbolj ustreza vašemu znamenju?
voyo
Portal
Sandokan
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Na lovu
Na lovu
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419