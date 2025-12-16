Ogled vodnjaka Trevi ne bo več brezplačen

Ogled znamenitega rimskega vodnjaka Trevi, kamor ljudje mečejo kovance, da bi si zagotovili ponoven obisk mesta, kmalu ne bo več brezplačen, poroča Corriere della Sera. Od 7. januarja dalje bo ogled stal dva evra.

Po besedah mestnega svetnika Alessandra Onorata, pristojnega za turizem, bodo prihodke od vstopnic namenili za izboljšanje turistične ponudbe in storitev v večnem mestu. Obenem naj bi z januarjem vzpostavili tudi ločena dostopa do vodnjaka – enega za turiste in drugega za domačine, ki si bodo znamenitost še vedno lahko ogledovali brezplačno.

Vodnjak Trevi je za Kolosejem druga najbolj obiskana rimska znamenitost. Samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta si je poznobaročno mojstrovino arhitekta Nicole Salvija ogledalo več kot 5,3 milijona obiskovalcev.

Seznam plačljivih znamenitosti v Italiji se bo tako še podaljšal. Lani so denimo oblasti v Benetkah v okviru prizadevanj po obvladovanju prekomernega turizma uvedle vstopnice za dnevne obiskovalce. Že od julija 2023 je medtem plačljiv ogled rimskega Panteona.