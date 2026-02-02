Ogled vodnjaka Trevi po novem plačljiv

S tem ukrepom želijo preprečiti prenatrpanost in bolje usmeriti tok obiskovalcev k eni glavnih turističnih znamenitosti italijanske prestolnice, ki je zgrajena na starodavnem rimskem vodnem viru.

Nova pravila dostopa veljajo večino dni v tednu od 9. do 22. ure, ob ponedeljkih in petkih pa med 11.30 in 22. uro. Velik trg pred vodnjakom ostaja prosto dostopen vsem obiskovalcem.

Vstopnino je mogoče plačati vnaprej prek namenske spletne strani v angleščini in italijanščini, ki deluje že nekaj dni. Plačati je mogoče tudi s kreditno kartico pri vhodu na območje in na več turističnih informacijskih točkah.