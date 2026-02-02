Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ogled vodnjaka Trevi po novem plačljiv

Rim, 02. 02. 2026 16.17 pred 1 uro 1 min branja 8

Avtor:
STA L.M.
Fontana Trevi

Za ogled svetovno znanega rimskega vodnjaka Trevi morajo turisti po novem plačati vstopnino. Za dostop do ograjenega območja neposredno ob znamenitosti iz 18. stoletja v Italiji zdaj zaračunavajo dva evra, izjema so prebivalci mesta, ki vstopnine niso dolžni plačati.

S tem ukrepom želijo preprečiti prenatrpanost in bolje usmeriti tok obiskovalcev k eni glavnih turističnih znamenitosti italijanske prestolnice, ki je zgrajena na starodavnem rimskem vodnem viru.

Nova pravila dostopa veljajo večino dni v tednu od 9. do 22. ure, ob ponedeljkih in petkih pa med 11.30 in 22. uro. Velik trg pred vodnjakom ostaja prosto dostopen vsem obiskovalcem.

Vstopnino je mogoče plačati vnaprej prek namenske spletne strani v angleščini in italijanščini, ki deluje že nekaj dni. Plačati je mogoče tudi s kreditno kartico pri vhodu na območje in na več turističnih informacijskih točkah.

Pregled vstopnic
Pregled vstopnic
FOTO: AP

Poleg prebivalcev glavnega mesta so plačila vstopnine oproščeni še invalidi in njihovi spremljevalci ter otroci, mlajši od šestih let.

Vodnjak Trevi, ki ga je v svet ponesla tudi filmska klasika Sladko življenje Federica Fellinija iz leta 1960, vsak dan obišče več deset tisoč ljudi, da bi se fotografirali ali metali kovance v vodo.

Rim vstopnina Italija Trevi

Raziskovalci tožijo X: Boj za podatke o madžarskih volitvah

Pirc Musarjeva in Steinmeier o enotni Evropi

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
wsharky
02. 02. 2026 17.09
Zoran, zgleduj se po Rimljanih in naplati turistom ogled Gradu - 3 eur
Odgovori
+3
3 0
Masturbator
02. 02. 2026 17.21
Zoki je zmozen, za tisto podrtijo, dat karto po 30 evrov!
Odgovori
+1
1 0
Misika1967
02. 02. 2026 17.07
Se splaca zelo lepo.
Odgovori
+2
2 0
Sandokkan
02. 02. 2026 17.01
Jaz sem vedno bil tam bolj zgodaj zjutraj in je bilo zelo malo ljudi. Ce pa gres ob poldan in popoldan je res o gromno. Okoli 35.000 na dan.
Odgovori
+2
2 0
Vojko Kos
02. 02. 2026 17.22
Če si v skupini, si ne moreš sam določati časa, ker tudi bivaš zunaj Rima. Žal.
Odgovori
-1
0 1
Masturbator
02. 02. 2026 17.27
Zakaj bivati zunaj Rima?? Ni lepsega kot biti v centru!
Odgovori
0 0
JOKS klub
02. 02. 2026 16.57
Biznis je biznis.
Odgovori
0 0
Vojko Kos
02. 02. 2026 16.55
Mogoče se bo zdaj vsaj dalo prebiti do njega.
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Nočna mora po IVF: rodila otroka, ki ni njen
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Res prejema milijon dolarjev mesečne žepnine?
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
Družina Luke Dončića: Nov utrinek iz porodnišnice
zadovoljna
Portal
Ta znani Slovenec danes praznuje 87. rojstni dan
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Mesečni horoskop: Preverite, kaj vam prinaša februar 2026
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Pričakuje dva otroka, a nima prihodkov
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
Njunemu sinu je dala ime po bivšem partnerju
vizita
Portal
Mlada mamica spregledala simptome raka črevesja
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Odstranitev glutena lahko vodi v izgubo telesne teže, a razlog je nepričakovan
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Šest zvokov, ki jih oddaja vaše telo in kaj vam z njimi želi sporočiti
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
Trije skriti znaki, da ponoči ali pod stresom škrtate z zobmi
cekin
Portal
Veščina, ki jo delodajalci trenutno najbolj cenijo
spektakli, ki služijo milijarde
spektakli, ki služijo milijarde
23-letna varilka razkrila zaslužek
23-letna varilka razkrila zaslužek
20 najbolj stresnih služb
20 najbolj stresnih služb
moskisvet
Portal
Na POP TV spremljamo 28 deklet v boju za ljubezen
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Čas za alarm: To so znaki, da je vaše razmerje v krizi
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Kaj se zgodi v telesu, če mesec dni ne pijemo alkohola?
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
Vse več deklet se zaljublja v ChatGPT
dominvrt
Portal
Napaka pri pranju, zaradi katere boste morda morali zavreči svoje perilo
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Predmeti, ki jih pozimi nikakor ne smete puščati na prostem
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Barvni trendi 2026: leto topline, narave in izrazite osebnosti
Kakšne okenske okvirje izbrati?
Kakšne okenske okvirje izbrati?
okusno
Portal
Enostavna tedenska kosila, pripravljena v največ 40 minutah
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Palačinka iz pečice za hitro in okusno večerjo
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Preprost trik za slajšo kavo, brez uporabe mleka ali sladkorja
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
Svinjska ribica na tri načine: pečena v pečici, v omaki in nadevana
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506