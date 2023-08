Oglušujoča tišina siren med besom ognja: 'Ni mi žal, ne bi rešile življenj'

Kljub divjemu besnenju plamenov, ki so do tal upepelili tudi nekdanjo kraljevo prestolnico, na havajskem otoku Maui ni bilo slišati siren. Predvidene so bile namreč za primer cunamijev, ne za požare, je v odzivu na številne kritike ravnanja oblasti ob požarih v sredo pojasnil vodja havajske agencije za posredovanje v izrednih razmerah Herman Andaya.

Vodja službe za nujne primere Herman Andaya je dejal, da so prebivalci Havajev vajeni, da se ob zvoku siren zatečejo v višje lege, jih zato med požari niso vključili. "Če bi tisti večer sprožili sireno, bi nas bilo strah, da bi ljudje šli na gorsko pobočje. Če bi se to zgodilo, bi ljudi poslali v ogenj," je dejal ter na vprašanje, ali svojo odločitev obžaluje, dejal, da je ne. Sirene namreč, kot je pojasnil, morda sploh ne bi rešile življenj.

icon-expand Opustošena pokrajina po požarih na Mauiju FOTO: AP

So pa po njegovih zagotovilih javnost med požari obveščali in opozarjali na druge načine. Pošiljali so jim na primer sporočila na telefone in predvajali opozorilo na televizijah. "Uporabili smo najučinkovitejša sredstva za posredovanje sporočila v sili," je zagotovil po poročanju Los Angeles Timesa. Andayja je opozoril tudi, da so sirene nameščene ob obali, ne v hribih pri mestu Lahaina, kjer so požari izbruhnili. Guverner Havajev Josh Green ga je podprl in dejal, da so ga, ko se je priselil na Havaje podučili, da se mora ob zvoku sirene umakniti v višje lege, ker prihaja cunami.

icon-expand V sredo so našteli že 110 smrtnih žrtev požarov na otoku Maui. FOTO: AP

Vodja službe za nujne primere pa se je moral braniti tudi pred obtožbami, da za svoje delo nima dovolj izkušenj. Slednje je namreč poročala neprofitna tiskovna organizacija Honolulu Civil Beat. Andaya je novinarjem na vprašanje dejal, da je 11 let delal kot vodja kabineta župana okrožja Maui in kasneje kot namestnik direktorja okrožnega oddelka za stanovanja in človeške zadeve. "V tem času sem šel skozi številna usposabljanja in se pogosto javljal v centru za nujne primere. Prav tako sem moral opraviti izpit za državno službo," se je branil. 'Ljudje so travmatizirani, investitorje prosim, naj do njih ne pristopajo s ponudbami za odkup zemljišč' Guverner pa je odgovarjal tudi na pomisleke glede morebitnih "zaletavih" gradbenikov, ki kupujejo zemljišča na zdesetkanih območjih. Green je dejal, da državni tožilec izvaja začasni moratorij na nakupe, in dodal, da vlada ne bo izdala novih dovoljenj. "To ne pomeni, da ne želimo, da ljudje vlagajo na Havaje in potujejo na Havaje. Pomeni le, da so ljudje travmatizirani, zato investitorje prosim, naj do njih ne pristopajo s ponudbami za odkup zemljišč," je dodal. Gradnja na požarnem območju bo prišla po dolgem obdobju okrevanja, je zagotovil Green.