Požari in smrti zaradi domačih ognjemetov in petard, na nezakoniti zabavi 2500 ljudi

Vstop v leto 2021 je po Evropi potekal v luči pandemije in brez tradicionalnih silvestrskih praznovanj. Kljub omejitvam in prepovedim iz Francije poročajo o nezakonitih silvestrskih zabavah, na eni izmed njih se je zbralo celo 2500 ljudi. Domači ognjemeti so v Berlinu povzročili več požarov, zaradi petarde je v Italiji umrl 13-letni deček.

Tudi v Nemčiji je vstop v novo leto letos potekal drugače kot običajno, predvsem brez množičnih javnih prireditev. Ognjemet, ki je ob polnoči razsvetlil brandenburška vrata, je tako potekal brez zbrane množice. Kljub prepovedi prodaje pirotehničnih izdelkov so si številni Berlinčani pripravili ognjemete kar doma - to pa je pripeljalo do številnih požarov. Gasilci so imeli polne roke dela, že šest minut čez polnoč so se odzvali na 18 požarov po vsem Belinu, v prihodnjih urah jih je sledilo še več, poroča Guardian. Po nesreči z doma narejeno pirotehniko je v deželi Brandenburg umrl 24-letnik.

icon-expand Ognjemet je potekal brez zbrane množice. FOTO: AP

V Nemčiji sicer do 10. januarja velja skorajda popolno zaprtje države, s čimer želijo oblasti zajeziti širjenje novega koronavirusa. Drugi val je državo prizadel mnogo huje kot prvi, v sredo so tako zabeležili najvišje dnevno število smrtnih žrtev doslej, umrlo je kar 1129 s covidom-19. Strogi omejitveni ukrepi veljajo tudi v sosednji Italiji, javni ognjemeti so bili tako prepovedani. Tudi tu so se tako nekateri odločili pripraviti domače ognjemete, zaradi katerih je bilo ranjenih 79 ljudi, 23 jih je bilo hospitaliziranih - med njimi kar osem otrok. Gre predvsem za poškodbe rok in oči. Moški iz Milana je tako na primer izgubil dva prsta zaradi petarde, še poroča Guardian. V mestu Asti na severu Italije je zaradi hudih poškodb trupa, ki jih je povzročila petarda, v bolnišnici malo po polnoči umrl 13-letni deček.

icon-expand Vstop v 2021 v Franciji FOTO: AP

V Franciji je policijsko uro, ki velja od 20. ure dalje, nadzorovalo 100.000 policistov. Kljub prepovedim in omejitvam iz Francije poročajo o številnih nezakonitih silvestrskih zabavah, med drugim se je na nezakonitem rejvu v mestu Rennes, ki je potekal v skladišču, zbralo kar 2500 ljudi iz vse Franciji ter celo iz tujine, poroča AFP. Ob prihodu policije je prišlo do manjših nasilnih spopadov, nekateri udeleženci zabave so metali steklenice in kamenje. Več nezakonito organiziranih zabav je policija prekinila tudi v Bruslju. V Alzaciji na vzhodu Francije je bila pirotehnika usodna za 24-letnega moškega, ki je umrl za posledicami hudih poškodb glave.