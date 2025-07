Ognjena apokalipsa: na Sardiniji bežali v morje, v Bolgariji 100 požarov

Več evropskih držav se bori s silovitimi požari v naravi. Ognjeni zublji goltajo Italijo, Grčijo, Ciper, Albanijo, Srbijo, obsežen požar pa grozi tudi četrtemu največjemu mestu v Turčiji. Tam se s plameni bori več kot 1900 gasilcev, z območja so evakuirali 1765 ljudi. Na Sardiniji so se ognjeni zublji pomaknili vse do plaže, zaradi česar so morali številne obiskovalce evakuirati s čolni. V pripravljenosti za morebitno pomoč pri evakuaciji pa je bil tudi helikopter. Ognjena stihija divja tudi v Bolgariji, kjer je trenutno aktivnih 100 požarov.

Požari v naravi pestijo dobršen del južne Evrope. Zagorelo je tudi na priljubljenem italijanskem otoku, kjer so razmere po poročanju Rai Newsa najresnejše v Punti Molentisu na jugovzhodu Sardinije. Plameni so se tam prebili vse do plaže in skoraj povsem onemogočili evakuacijo oseb na plaži.

Požar na Sardiniji FOTO: Profimedia icon-expand

Za morebitno reševalno akcijo z morja je bila zaradi tega vpoklicana tudi pristaniška uprava Cagliari, medtem ko so številni dopustniki zbežali proti avtomobilom, da bi pobegnili pred naglo bližajočim se požarom. Obalna straža je iz bližnjega Villasimiusa po morju evakuirala 102 osebi, vključno z 12 otroki. Na kraju dogodka je bil tudi patruljni čoln, območje pa je nadzoroval helikopter.

Požar na Sardiniji FOTO: Profimedia icon-expand

Za reševanje izrednih razmer so bili na kraj dogodka napoteni specialisti navtične enote z motornim čolnom in potapljači z gumenjakom, ki so bili pripravljeni po potrebi izvesti evakuacije po morju. Za zagotovitev morebitnih evakuacij iz zraka in za podporo zračnim operacijam pa je bil na kraj napoten tudi gasilski helikopter.

Plameni tudi v Srbiji, Severni Makedoniji, Bolgariji

Ognjeni zublji divjajo tudi v Bolgariji, kjer jih je po poročanju portala BTV Novinite trenutno aktivnih 100. Zaradi nevarnosti bližajočih požarov so morale oblasti evakuirati več naselij. Center Evropske komisije za usklajevanje odzivanja v izrednih razmerah pošilja uradnika za zvezo na misijo v Sofijo. Razmere so najresnejše v Strumyaniju, kjer pri gašenju pomagajo tudi helikopterji iz Slovaške in Madžarske, pomoč pa je kasneje prišla tudi iz Romunije in Francije.

Požar v Bolgariji FOTO: Profimedia icon-expand

Požar, ki je v soboto izbruhnil v Miloslavskih gorah na zahodu države, se je zatem razširil tudi v Srbijo. Vas Rani Luga je skoraj popolnoma uničena, bolgarsko notranje ministrstvo pa je sporočilo, da so razmere resne ter da se hitro spreminjajo, poroča portal BNN News. V Vranju, kjer so razglasili izredne razmere, se sicer razmere po poročanju RTS stabilizirajo, novih požarov ni, aktivne pa gasijo. V Pčinjskem okrožju so požari aktivni že teden dni. Zgorel je del gozda v državni in zasebni lasti.

Požar v naravi, ki je v soboto zvečer izbruhnil v Eordaii v regionalni enoti Kozani na zahodu Severne Makedonije, medtem divja že tretji dan zapored, so sporočile lokalne oblasti. Po poročanju državne radiotelevizije ERT je na območju delovalo 52 gasilcev, ki skušajo z 11 gasilskimi vozili in helikopterjem požar spraviti pod nadzor. Medtem je bil ločen požar, ki je v nedeljo izbruhnil v bližini samostana Agios Raphael v Serresu v osrednji Makedoniji, pogašen, so sporočili uradniki. Kljub temu na območju zaradi strahu pred morebitnimi novimi izbruhi ostaja v pripravljenosti 16 gasilcev in devet gasilskih vozil.

V grških požarih 'zgorela polovica otoka'

Grški gasilci se z obsežnimi požari borijo že drugi dan. V nedeljo zjutraj so plameni požirali območje v bližini grške prestolnice ter otoka Evia in Kythera. Prebivalcem območja Pissonas na Eviji so oblasti poslale tudi sporočilo s pozivom k evakuaciji zaradi ponovnega izbruha požara v naravi. Po besedah namestnika župana Kythere Giorgosa Komninosa je "zgorela polovica otoka"."Zgorele so hiše, čebelnjaki, oljke," je Komninos povedal za državni kanal ERT News. "Trenutno je v neposredni nevarnosti samostan," je dejal v nedeljo. Pri gašenju sodeluje na desetine gasilcev, vključno z enotami iz Češke ter italijanskimi letali, poroča Deutsche Welle. Ko je v soboto zjutraj tam izbruhnil požar, so morali pristojni evakuirati priljubljeno turistično plažo. Po navedbah uradnikov se 11 grških regij še vedno sooča z zelo visokim tveganjem požarov, ki so že terjali na tisoče živali. Delavci so v nedeljo zgodaj zjutraj poskušali popraviti resno škodo na električnem omrežju Evie, nekatere vasi pa so se soočale s težavami z oskrbo z vodo. Južneje na Kreti so poročali o požarih, ki so izbruhnili v soboto popoldne in uničili štiri hiše ter cerkev, vendar so bili do nedelje večinoma pod nadzorom. Medtem naj bi policija okrepila svoje sile v Kryoneriju, severno od Aten, saj se bojijo, da bi roparji lahko ciljali na hiše, ki so jih lastniki zapustili, ko so bežali pred požarom, ki je izbruhnil v soboto popoldne, vendar je bil požar v nedeljo večinoma pod nadzorom.

Ognjena stihija obkroža četrto največje turško mesto, prebivalci bežijo

Ognjeni zublji že več tednov goltajo turško pokrajino, zdaj pa so se nevarno približali četrtemu največjemu mestu Bursa. Požari v gozdnatih gorah, ki obdajajo Burso, so se v nedeljo ponoči hitro razširili in povzročili, da se je nebo nad mestom odelo v srhljiv rdeči sij. Svoje domove je zaradi tega zapustilo več kot 1700 ljudi, poroča Al Jazeera. S požarom se bori več kot 1900 gasilcev, na terenu pa je tudi 500 gasilcev, je sporočil urad guvernerja Burse. Z ognjem se bori tudi šest letal za gašenje iz zraka in štirje helikopterji.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia











Požar v bližini turške Burse icon-picture-layer-2 1 / 7

Oblasti so potrdile tudi, da je v boju s plameni umrl eden od gasilcev, a ne zaradi ognjenih zubljev, temveč je med delom doživel zastoj srca. Turška vlada je v petek zaradi številnih požarov v naravi, ki državo pestijo že od konca junija, dve zahodni provinci Izmir in Bilecik razglasila za območji katastrofe. Gozdne požare dodatno razpihujejo izjemno visoke temperature, sušne razmere in močan veter. Generalni direktorat za meteorologijo je sporočil, da so v petek v jugovzhodni provinci Sirnak zabeležili najvišjo temperaturo doslej, in sicer 50,5 stopinje Celzija. Prejšnji nacionalni rekord so zabeležili 15. avgusta 2023 v Saricakayi v Eskisehirju, ko so izmerili 49,5 stopinje Celzija. V zadnjih tednih je sicer v Turčiji umrlo najmanj 14 ljudi, vključno z 10 prostovoljci in gozdarskimi delavci, ki so v sredo umrli v požaru v Eskisehirju v zahodni Turčiji.

Na Cipru prijeli domnevnega požigalca

Nedaleč stran se s posledicami enega največjih požarov v naravi v zadnjem času spopadajo tudi na Cipru. Tam so zaradi suma, da je požar vzniknil zaradi požiga, aretirali 37-letnega državljana. Pri njem so našli več nevarnih predmetov, vključno z baklo in petardami, poroča portal Cyprus Mail. Med preiskavo avtomobila so policisti odkrili tudi žepni nož, fračo in več železnih kroglic. Moškega so aretirali med rutinskim policijskim pregledom v gorovju Troodos, kjer so gasilske ekipe po smrtonosnem gozdnem požaru, ki je uničil domove in zahteval dve življenji, še vedno v stanju visoke pripravljenosti.