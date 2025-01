Ognjena pošast dobiva zagon, veter se krepi: odredili nove evakuacije

Močni vetrovi, ki poganjajo besneče požare v Los Angelesu, naj bi se po napovedih čez noč znova okrepili in še dodatno razplamteli požare. Medtem ko se gasilci neumorno trudijo, da bi njihovo širjenje ognja, eden od požarov zdaj grozi tudi luksuzni soseski Brentwood, kjer imajo svoje razkošne domove tudi Arnold Schwarzenegger , izvršni direktor Disneyja Bob Iger in zvezdnik NBA LeBron James .

Los Angeles v pepelu in ruševinah

V požarih je doslej umrlo najmanj 16 oseb. Pristojni so v soboto zvečer potrdili, da je v požaru v Eatonu umrlo 11 ljudi, pet oseb pa je umrlo v požaru v Palisadesu. A ob tem ocenjujejo, da bo to število najverjetneje še naraslo .

Skupaj s požari pa se širi tudi jeza nad uradniki. Besni prebivalci, ki so ostali brez domov, nekateri celo brez prijateljev, ali pa s strahom spremljajo besnenje ognja, zahtevajo odgovore – kako da v hidrantih ni dovolj vode? Tudi vodja losangeleških gasilcev Kristin Crowley je poudarila, kako obsežne posledice je imelo pomanjkanje vode.

Na pomoč mestu angelov je medtem prihitelo tudi sedem sosednjih zveznih držav, zvezna vlada ter Kanada in Mehika.

Jezni na oblast: hidranti brez vode, gasilci brez financ in županja v Afriki

Nadaljujejo se tudi evakuacije, saj plameni požirajo vse več predelov Los Angelesa. Oblasti so evakuacijo odredile tudi za muzej Getty Center, v katerem je shranjenih več kot 125.000 umetniških del, vključno z mojstrovinami Van Gogha, Rembrandta, Rubensa, Moneta in Degasa.

Guverner Gavin Newsom je že sprožil preiskavo, v kateri bodo skušali ugotoviti, zakaj ključni rezervoar ni deloval. Po poročanju CNN je sicer losangeleški oddelek za vodo in energijo zagotovil, da so bili vsi požarni hidranti v skupnostih Pacific Palisades in Westside v Los Angelesu pred požari "popolnoma operativni".

Crowleyjeva je ob tem puščico usmerila tudi v mestne oblasti, ki so zmanjšale proračun, namenjen gasilcem, ter ukinile delovna mesta mehanikov, zaradi česar je po njenih besedah več kot 100 gasilskih naprav ostalo nedelujočih.

Kritik je bila deležna tudi županja Los Angelesa Karen Bass, ki je bila v času, ko so izbruhnili požari, na inavguraciji predsednika v Gani. Več kot 70.000 ljudi je podpisalo peticijo, ki zahteva takojšen odstop županje.