Ognjena pošast nad Španijo: nad presušeno pokrajino grozeč oblak dima in pepela

V španski Kataloniji je izbruhnil prvi večji požar tega poletja. In prizori so pretresljivi, ognjeni zublji goltajo vse pred seboj. Nastal je tako imenovani pirokumulusni oblak, ki se je povzpel kar 14 kilometrov v višino.

Gasilci in reševalci v Kataloniji so v torek sporočili, da so na pogorišču enega od dveh gozdnih požarov v provinci Lerida našli dve trupli. Ta uničujoči požar, ki je že prizadel regije Segarra, Noguera in L'Urgell v Lleidi, je oblikoval pirokumulusni oblak dima, ki je v višino dosegel 14 kilometrov. Gasilci ocenjujejo, da se je požar širil s hitrostjo približno 28 km/h, kar je ena najvišjih hitrosti, zabeleženih v Evropi.

Pri tem je nastal pirokumulusni oblak: ogromen oblak dima, vročega zraka in pepela, ki se s konvekcijo hitro dvigajo in se lahko spremenijo v nevihtne oblake. Izraz pirokumulus izvira iz grških besed pyro (ogenj) in cumulus (kopičenje). Čeprav ga danes povezujemo s požari, njegov izvor leži v vulkanologiji, saj se je prvotno uporabljal za opis oblakov, ki nastanejo zaradi vulkanskih izbruhov.

Ko ti oblaki dovolj zrastejo, se spremenijo v pirokumulonimbusne oblake, ki lahko povzročajo strele, padavine in sunke vetra, celo eksplozije. Vsi ti elementi lahko podžigajo ali ponovno razplamtijo plamene in lahko celo povzročijo nove izbruhe. To je nevaren cikel, poroča rtve.es.