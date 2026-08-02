Pogorela znamenita plaža palm na Kreti, evakuacije tudi na Kefaloniji

Gozdni požari na Kreti so po poročanju lokalnih medijev v veliki meri pogašeni, a za seboj so pustili pravo opustošenje. Med drugim je pogorela priljubljena plaža s palmami Preveli.

Gre za naravni rezervat, skozi sotesko teče reka Megalos Potamos, obdana s palmami, in se izliva v morje. Fotografije prikazujejo, da so drevesa popolnoma uničena.

Skoraj 500 gasilcev, ki jim pomagajo tudi kolegi iz Romunije in Francije, se je ponoči borilo z ognjenimi zublji na območju priljubljenega obalnega kraja Porto Germeno, približno 70 kilometrov severozahodno od Aten. Ob zori so jim na pomoč priskočila tudi letala za gašenje in helikopterji, je poročala grška radiotelevizija ERT.

Kraj so evakuirali, ko je v petek izbruhnil požar, po podatkih lokalnih oblasti pa je bilo poškodovanih ali uničenih več deset domov.

Ogenj se zaradi občasno močnega vetra hitro širi. Posebej sta prizadeti območji Veniza in Psatha v bližini mesta Megara.