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Pogorela znamenita plaža palm na Kreti, evakuacije tudi na Kefaloniji

Atene, 02. 08. 2026 12.08 pred 44 minutami 2 min branja 5

Avtor:
A.K. STA
Plaža Preveli pred požarom

Gasilci v Grčiji se še naprej borijo z več gozdnimi požari širom države, delo pa jim ponekod otežuje močan veter. Več sto gasilcev se je vso noč spopadalo z ognjenimi zublji v bližini prestolnice Aten, da bi preprečili širjenje obsežnega požara, ki grozi mestu Megara. Nov požar je izbruhnil tudi na otoku Kefalonija. Na Kreti, kjer so požari trenutno pod kontrolo, pa je pogorela priljubljena plaža Preveli, znana po ogromnih palmah.

Gozdni požari na Kreti so po poročanju lokalnih medijev v veliki meri pogašeni, a za seboj so pustili pravo opustošenje. Med drugim je pogorela priljubljena plaža s palmami Preveli.

Plaža Preveli pred požarom
Plaža Preveli pred požarom
FOTO: Shutterstock

Gre za naravni rezervat, skozi sotesko teče reka Megalos Potamos, obdana s palmami, in se izliva v morje. Fotografije prikazujejo, da so drevesa popolnoma uničena. 

Zaskrbljujoče stanje v Atenah

Skoraj 500 gasilcev, ki jim pomagajo tudi kolegi iz Romunije in Francije, se je ponoči borilo z ognjenimi zublji na območju priljubljenega obalnega kraja Porto Germeno, približno 70 kilometrov severozahodno od Aten. Ob zori so jim na pomoč priskočila tudi letala za gašenje in helikopterji, je poročala grška radiotelevizija ERT.

Kraj so evakuirali, ko je v petek izbruhnil požar, po podatkih lokalnih oblasti pa je bilo poškodovanih ali uničenih več deset domov.

Ogenj se zaradi občasno močnega vetra hitro širi. Posebej sta prizadeti območji Veniza in Psatha v bližini mesta Megara.

Po podatkih služb za nujne primere se ogenj premika proti vzhodu in je zdaj le nekaj kilometrov oddaljen od Megare, ki leži približno 50 kilometrov zahodno od grške prestolnice.

Nov požar na Kefaloniji

Na Kefaloniji je v soboto pozno zvečer izbruhnil nov požar, po poročanju grških medijev so ponoči evakuirali prebivalce več naselij na jonskem otoku.

Po vsej državi so doslej zaradi suma požiga aretirali 13 ljudi, je sporočil tiskovni predstavnik gasilske službe. Ta teden so pri gašenju požarov umrli trije gasilci, od teh dva na Kreti in eden na polotoku Peloponez.

Grčija se sooča tudi z naraščajočo škodo, potem ko so v tednu dni gozdni požari opustošili več kot 12.000 hektarjev gozdov in kmetijskih zemljišč, so opozorili strokovnjaki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

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KOMENTARJI5

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EntityOne
02. 08. 2026 12.57
Ko bi se evropski denar namesto za financiranje nevladnih organizacij za vaganje megle bil porabljal za kupovanje flot kanaderjev, air tractorjev in morda avtonomnih dronov za gašenje in preventivo, ter predvsem za sajenje novih dreves in razasfaltiranje po nepotrebnem asfaltiranih površin, sedaj ne bi bili priča takšnim dogodkom. Birokracija in pohlep sta uničujeta svet. Bomo še dolgo časa podpirali leve in desne, ki to niso, ker jim gre le za denar? Ali se bomo previvalci EU z obilico kmečke pameti, znanja in skrbi za okolje, ki je hkrat skrb za zanamce, pričeli bolj odgovorno obnašati, in pometli s vso politično , barbarsko drhaljo? Časa ni več dosti.
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0 0
duhccc
02. 08. 2026 12.54
in evropa kej pomaga no poslanci ali raj v ukrajino namenjao denar totalna malomarnost....
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+1
2 1
lakala28
02. 08. 2026 13.08
Kaj so pa potem Romuni in Francozi?
Odgovori
0 0
Paradox
02. 08. 2026 12.41
Že vidim; v roku enega leta bo plaža pokupljena s strani bogatih investitorjev in se zgradi resort. Podobno se je zgodilo na Havajih.
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+3
3 0
Emtisunce
02. 08. 2026 12.29
Turizem je ubijalec okolja in narave !
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-2
3 5
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