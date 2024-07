Ognjena stihija v Grčiji se nadaljuje, na Kosu evakuirali turiste

Poletje se je šele dobro začelo, po Grčiji pa že divjajo požari. Na egejskih otokih Hios in Kos je bilo poškodovanih pet ljudi, otoka so evakuirali. Grški premier medtem opozarja, da bo letos še posebej nevarna sezona zaradi obsežnih gozdnih požarov.

OGLAS

V tej sredozemski državi so požari precej pogost pojav, vendar se zaradi vročega, suhega in vetrovnega vremena, ki ga znanstveniki povezujejo s podnebnimi spremembami, pojavljajo vse bolj pogosteje in intenzivneje. Tudi letos ni nič drugače. Oblasti so v ponedeljek izdale ukaz za evakuacijo prebivalcev območja Metohi na zahodu otoka Hios, do večera pa je se je s požarom borilo več kot 140 gasilcev, s sedmimi letali za spuščanje vode in tremi helikopterji. Na pomoč jim je priskočilo še več deset gasilcev z bližnjega otoka Lezbos in z Aten, poroča the Independent.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Grčija se sooča z obsežnimi gozdnimi požari icon-picture-layer-2 1 / 6

Tiskovni predstavnik gasilcev Vasilis Vathrakoyiannis je povedal, da sta bila dva gasilca lažje ranjena. "Razmere na otoku Hios ostajajo težke in vse sile civilne zaščite si zelo prizadevajo, da omejijo požar," je poudaril. Tudi na letoviškem otoku Kos je izbruhnil požar, zaradi varnostnih razlogov je bilo do ponedeljkovega večera evakuiranih več ljudi, vključno s turisti. Tudi s tem požarom se je borilo več kot 100 gasilcev, vključno z okrepitvami, ki so jih poslali z Aten. Razmere so se čez dan bistveno poslabševale, je dejala ena izmed turistk. Videti je bilo debele snope črnega dima, bilo je "peklensko vroče". "Nebo je prekrito z dimom. Počutimo se, kot da smo med apokalipso ali v kakšnem vojnem filmu," je dejala.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP









Več sto gasilcev se s požari bori na dveh otokih. icon-picture-layer-2 1 / 6